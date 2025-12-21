21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica amarilla por en más de 10 provincias: cuáles son las advertencias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente sobre todo en el norte del país.

Por
Se recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar las actividad al aire libre.

Se recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar las actividad al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y naranja de fuertes tormentas para este domingo 21 de diciembre para 15 provincias, sobre todo en el norte del país.

Muchas personas asocian la llegada del solsticio con nuevos comienzos y balances personales.
Te puede interesar:

El día más largo del año en Argentina: ¿cuándo es y a qué hora empieza el verano?

Según detalló el organismo el mal clima reportaron que las jurisdicciones más afectadas serán el noreste de Jujuy, el este de Salta, Tucumán, norte de Córdoba, el sur de Misiones, Formosa, Tucumán, el este de Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Santa Cruz.

Para ello emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar complicaciones en la población y así no tener que lamentar víctimas fatales.

Alerta naranja por fuertes tormentas 5 provincias

La primera advertencia y más fuerte del SMN abarca a las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta y norte de Santa Fe.

Ese nivel implicaría el riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, advirtieron.

Entre las recomendaciones principales a la población es permanecer en lugares cerrados y cancelar cualquier tipo de actividad al aire libre. También señalaron estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales, en caso de que la situación se agravara.

Alertas domingo 21 diciembre

Alerta amarilla por fuertes tormentas en 10 provincias

En el norte de Córdoba, el sur de Misiones, Formosa, Tucumán, el noreste de Jujuy, el este de Salta, el este de Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis y el este de Corrientes están bajo alerta amarilla por tormentas.

Si bien este nivel señala la presencia de tormentas de menor intensidad, pueden generar inconvenientes en la circulación y la vida cotidiana, según advierte el SMN.

De esta manera, se recomienda permanecer en construcciones cerradas y a evitar salir, salvo que sea estrictamente necesario. Entre las medidas para reducir riesgos, se destaca la importancia de alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

En este sentido, subrayaron la necesidad de retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y de cerrar puertas y ventanas. También piden mantener distancia de árboles, postes de luz o estructuras susceptibles de caer durante tormentas intensas.

En caso de ingreso de agua al domicilio, se indica que es fundamental desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Se recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, así como cargar los celulares previamente o disponer de baterías portátiles.

La advertencia por tormentas también abarca a la provincia de Santa Cruz enfrentará una alerta por vientos fuertes con ráfagas que pueden dificultar la visibilidad y generar riesgos en rutas y caminos del sur argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo estará el clima en el AMBA en Nochebuena y Navidad.

¿Fuerte tormenta en Nochebuena y Navidad? Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Mal clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 

Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo.

Vuelve el calor al AMBA: cuántos días durarán las altas temperaturas y vuelven las lluvias

Rating Cero

La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.
play

Está en Netflix, tiene escenas explícitas y tenés que verla: la serie que es furor

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 
play

Furor en Netflix: esta película combina acción con comedia y tiene a Anne Hathaway como protagonista

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

últimas noticias

Enzo Fernández marcó tendencia con un abrigado look de invierno.

El look total black de Enzo Fernández por las calles de Londres, con un estilo urbano

Hace 12 minutos
La Selección argentina disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Hace 31 minutos
Conocé todo sobre la historia de esta mujer que es una de las figuras más recordadas del siglo XIX

Mató a 50 personas y es conocida como la primera asesina en serie de la historia: tenía un método llamativo

Hace 42 minutos
Leopoldo Alberto Jara Araya había entrado a la casa de jubilados en Moreno

Detuvieron a un delincuente chileno tras una feroz entradera a jubilados en Moreno

Hace 54 minutos
Atención al monotributo en el primer mes del 2026.

Nuevos topes por categoría: como quedará el monotributo de ARCA a partir de enero 2026

Hace 1 hora