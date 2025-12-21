IR A
Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Una serie argentina dirigida por Juan José Campanella, fue un éxito de 2011 y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025.

La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming. Con un elenco excepcional, bajo la dirección de Juan José Campanella marcó un hito entre las producciones de nuestro país. A continuación te contamos todos los detalles de esta serie y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en los últimos días de diciembre.

Sinopsis de El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en Netflix

Serie de TV (2011-2012). 24 episodios. Hugo Bermúdez (G. Francella) es un hombre común y corriente, trabajador, honesto y padre abnegado de un hijo adolescente (T. Larreira) al que crió solo, pero está a punto de descubrirse como el objeto de amor de cientos de mujeres.

Afectado por la crisis de la mediana edad que lo ha dejado desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta, presionado, trabajar en la empresa "El amor de tu vida", un microemprendimiento de Gloria Pinotti (M. Morán), que promete a hombres y mujeres encontrarles su media naranja. Pero la tarea no es nada simple, llaman más mujeres que hombres, por lo que la empresa contrata a Hugo para que sea el hombre ideal comodín. Interpretando diferentes personalidades masculinas y teniendo en cuenta los deseos de las clientes, Hugo acude a las citas con un nombre y aspecto diferente, y lleva un propósito oculto: que las mujeres se deslumbren con él en principio pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombre o desistan de la tarea.

Tráiler de El hombre de tu vida

Reparto de El hombre de tu vida

  • Guillermo Francella como Hugo Bermúdez
  • Mercedes Morán como Gloria Pinotti
  • Luis Brandoni como Padre Francisco
  • Tupac Larriera como Franco Bermúdez
  • Malena Pichot como Silvina Muñoz
  • Germán Kraus
