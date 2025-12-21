La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Guillermina Valdés cerró el 2025 con una transformación estética que no pasó inadvertida entre sus fans y rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo mediático. La empresaria y actriz decidió renovar su imagen con una apuesta audaz que reforzó su estilo personal.

Si bien ya había experimentado con el pelo corto en otras oportunidades, esta vez el cambio fue más profundo. A actriz sumó una nueva tonalidad que realzó sus rasgos y le dio un aire fresco, alineado con una etapa de renovación personal y profesional.

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del resultado final. La reacción fue inmediata con mensajes de apoyo, elogios y comentarios que destacaron su decisión de animarse a esta modificación.

Detrás de esta actualización de imagen hubo un trabajo conjunto con profesionales de confianza del ámbito de la estética, quienes lograron un resultado actual y elegante, en sintonía con la identidad que Guillermina Valdés suele proyectar en cada aparición.

En una entrevista realizada en televisión, Moria Casán puso el foco en la vida sentimental de Guillermina Valdés luego de su separación de Marcelo Tinelli. Con su estilo frontal, la conductora repasó algunos de los vínculos mediáticos que tuvo la actriz en los últimos años, lo que dio lugar a una charla distendida sobre relaciones y exposición pública.

Lejos de incomodarse, la actriz respondió con naturalidad y humor, y compartió experiencias personales que reflejaron el impacto de la fama en su intimidad. Recordó, por ejemplo, un episodio ocurrido durante su breve relación con el arquero Javier García, que la tuvo con la prensa detrás.

Javier García Redes sociales

También se refirió a su vínculo con Santi Maratea, al que definió como una conexión emocional profunda, más ligada a la empatía y a experiencias de vida compartidas que a una relación tradicional. En ese mismo espacio, habló de su relación con Joaquín Furriel, a la que describió como una etapa positiva que terminó de manera sana al reconocer diferencias en sus rutinas y proyectos.

Maratea valdes América

A lo largo del intercambio, Guillermina reflexionó sobre su proceso de aprendizaje personal y cómo cambió su manera de vincularse con el paso del tiempo. Señaló que hoy prioriza el bienestar propio, la coherencia con sus valores y la calma emocional, y dejó en claro que está viviendo un presente de elecciones conscientes sin apurarse.