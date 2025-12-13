El insólito caso de un jugador de Boca: 4 partidos, 8 préstamos y una salida tras casi 10 años

El mercado de pases de Boca está dando que hablar y todavía no comenzó a traer figuras. Tras la salida del colombiano Frank Fabra, otro jugador con una historia insólita en el Xeneize quedará libre luego de pertenecer casi 10 años al club de la Ribera: tan solo jugó 4 partidos con la azul y oro.
Se trata del volante ofensivo Nazareno Solís, de último paso a préstamo en Deportivo Madryn, quien continuará en el club patagónico tras finalizar su vínculo con Boca el próximo 31 de diciembre y quedar con el pase en su poder. El jugador de 31 años termina así una trayectoria fallida con la institución de la Ribera que incluyó apenas 4 partidos jugados, 8 préstamos y casi 10 años de contrato.
El delantero de 31 años llegó al Xeneize en el segundo semestre de 2016, en la gestión de Daniel Angelici, junto a los colombianos Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, el volante Ezequiel Centurión, el arquero Axel Werner y el defensor Santiago Vergini. El oriundo de Campana llegaba de hacer un campañón en el ascenso de Talleres y prometía ser la gran revelación de la Liga Profesional.
Sin embargo, jamás se pudo asentar en la Primera de Boca y comenzó su periplo por varios clubes a préstamo. Con Guillermo Barros Schelotto de entrenador, disputó solo 4 partidos, sin anotar goles, pero aportando 2 asistencias en el campeonato 2016/17, que luego ganó el Xeneize.
Desde junio de 2018, pasó por 8 clubes: Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado de Mar del Plata, Patronato, Gimnasia de Mendoza, y Deportivo Madryn, donde jugó cedido durante todo 2025 en la histórica campaña donde casi consigue el ascenso a la Liga Profesional.
En el club chubutense parece haber encontrado su lugar, ya que logró continuidad y en un buen nivel: firmará contrato a partir del 1 de enero de 2026 y finalmente se despedirá de manera definitiva de Boca.
Las estadísticas de Nazareno Solís a lo largo de su carrera
2017/18 – Huracán: 0 goles y 0 asistencias en 11 partidos (446 minutos)
2018/19 – San Martín de San Juan: 1 gol y 4 asistencias en 19 partidos (1.090 minutos)
2019/20 – Aldosivi: 3 goles y 1 asistencia en 18 partidos (1.300 minutos)
2020/21 – OFI Creta (Grecia): 1 gol y 1 asistencia en 13 partidos (441 minutos)
2022 – Alvarado: 3 goles y 2 asistencias en 28 partidos (2.249 minutos)
2023 – Patronato: 3 goles y 5 asistencias en 38 partidos (2.087 minutos)
2024 – Gimnasia (Mendoza): 5 goles y 11 asistencias en 42 partidos (2.909 minutos)
2025 – Deportivo Madryn: 5 goles y 10 asistencias en 39 partidos (2.928 minutos)