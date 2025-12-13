El insólito caso de un jugador de Boca: 4 partidos, 8 préstamos y una salida tras casi 10 años Llegó al Xeneize en 2016 desde el fútbol del ascenso como una gran promesa, nunca se pudo asentar en Primera y quedará libre tras casi una década. Por + Seguir en







Su llegada fue en el segundo semestre de 2016.

El mercado de pases de Boca está dando que hablar y todavía no comenzó a traer figuras. Tras la salida del colombiano Frank Fabra, otro jugador con una historia insólita en el Xeneize quedará libre luego de pertenecer casi 10 años al club de la Ribera: tan solo jugó 4 partidos con la azul y oro.

Se trata del volante ofensivo Nazareno Solís, de último paso a préstamo en Deportivo Madryn, quien continuará en el club patagónico tras finalizar su vínculo con Boca el próximo 31 de diciembre y quedar con el pase en su poder. El jugador de 31 años termina así una trayectoria fallida con la institución de la Ribera que incluyó apenas 4 partidos jugados, 8 préstamos y casi 10 años de contrato.

boca nazareno solis Nazareno jugó sólo 4 partidos en Boca, en la temporada 2016/2017. El delantero de 31 años llegó al Xeneize en el segundo semestre de 2016, en la gestión de Daniel Angelici, junto a los colombianos Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, el volante Ezequiel Centurión, el arquero Axel Werner y el defensor Santiago Vergini. El oriundo de Campana llegaba de hacer un campañón en el ascenso de Talleres y prometía ser la gran revelación de la Liga Profesional.

Sin embargo, jamás se pudo asentar en la Primera de Boca y comenzó su periplo por varios clubes a préstamo. Con Guillermo Barros Schelotto de entrenador, disputó solo 4 partidos, sin anotar goles, pero aportando 2 asistencias en el campeonato 2016/17, que luego ganó el Xeneize.

talleres nazareno solis Solís fue clave en el ascenso de Talleres a Primera en 2016: ahí lo trae Boca. Desde junio de 2018, pasó por 8 clubes: Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado de Mar del Plata, Patronato, Gimnasia de Mendoza, y Deportivo Madryn, donde jugó cedido durante todo 2025 en la histórica campaña donde casi consigue el ascenso a la Liga Profesional.