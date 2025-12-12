Arrancó el plazo para que los hinchas de River renueven TLM del Apertura 2026: todas las fechas y precios

Con el fixture ya definido, los simpatizantes conocen los requisitos necesarios para renovar el abono y acceder a Tu Lugar el Monumental de cara al torneo local en la primera parte del año. El equipo de Marcelo Gallardo disputará 8 partidos en condición de local.

Los hinchas de River ya conocen los rivales para la fase inicial del Torneo Apertura 2026 y este viernes el club informó los detalles del nuevo Tu Lugar en El Monumental (TLM) , el sistema de abonos para aquellos socios e hinchas que tengan intenciones de asistir al estadio a alentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que en la primera parte del año disputarán 7 partidos en condición de local.

Jugó en River e Independiente, dirigirá a un equipo de Primera Nacional y lo comparó con el Real Madrid

Desde el club, informaron que el abono incluirá los partidos que River jugará como local en la fase inicial del certamen local, así como los eventuales cruces de octavos de final, cuartos de final y semifinales, en caso de que se jueguen en el Monumental.

Habrá tres ventanas de fechas: uno para aquellos que ya cuenten con TLM y hayan cumplido con los requisitos necesarios para su renovación, otro para aquellos que tengan abono, pero quieran cambiar de ubicación en el estadio, y una última para aquellos los socios que no tengan Tu Lugar en el Monumental.

La misma estará disponible desde el 12 de diciembre a las 10 y se extenderá hasta el 4 de enero a las 20, para quienes cumplieron con las reglas y quieran renovar en su misma ubicación.

| Desde ahora y hasta el 4 de enero a las 20 hs., los socios con TLM que cumplieron con las reglas de asistencia podrán renovar su abono conservando la misma ubicación para el torneo que… pic.twitter.com/eBe3rU1GeP

River aclara que "los socios activos sin Tu Lugar en el Monumental que estén asociados desde antes del 1° de enero de 2024 y hayan asistido a 15 partidos o más de los 18 disputados entre los torneos locales del 2025 (exclusivamente Apertura y Clausura) tendrán acceso garantizado para adquirir un TLM con o sin costo, según disponibilidad".

Este período será desde el 12 de diciembre a las 10 y se extenderá hasta el 4 de enero a las 20, en simultáneo con la renovación.

Cambios de ubicación

Aquellos socios que quieran modificar su TLM a una ubicación diferente a la actual deben esperar a la siguiente instancia, que comenzará el 7 de enero a las 10 hs y finalizará el 10 de enero a las 20 hs. "Es importante destacar que estos socios tendrán garantizado un TLM, pero la nueva ubicación dependerá de la disponibilidad en los diferentes sectores", detallaron desde River.

Venta de abonos remanentes

La venta del remanente de ubicaciones para socios sin Tu Lugar en el Monumental será desde el 19 de enero a las 10 hs. hasta agotar stock.

Precios

Si bien los valores dependen de la ubicación elegida el estadio, los mismos tienen un incremento del 22%, con respecto al último certamen local. Se mantiene la promoción de 6 cuotas sin interés y un 10% de reintegro pagando con las tarjetas de la entidad bancaria BBVA.

Por su parte, el descuento para los socios menores se duplica: pasa del 10% al 20% para quienes renueven o adquieran su TLM.

El fixture de River en el Apertura 2026