Advierten por riesgo extremo de incendios forestales en todo el país

Hay dieciséis provincias afectadas para los meses de enero y febrero. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) instaron a la población a extremar las precauciones.

Las proyecciones para el bimestre enero-febrero indican que el peligro se mantendrá "superior a la normal" en el centro y norte de la Patagonia

Las proyecciones para el bimestre enero-febrero indican que el peligro se mantendrá “superior a la normal” en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declararon el estado de “riesgo extremo de incendios” para la mayor parte de la Argentina. La medida alcanza a dieciséis provincias que figuran en rojo, abarcando una vasta zona geográfica que se extiende desde el norte del país hasta la región patagónica.

Las jurisdicciones afectadas incluyen a Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Las autoridades advirtieron que las condiciones ambientales actuales son críticas y favorecen la rápida dispersión de las llamas.

Para determinar este nivel de peligro, los organismos utilizan el índice FWI (Fire Weather Index), un sistema canadiense que evalúa variables como temperatura, humedad, viento y precipitaciones. Según detallaron las autoridades, este índice “representa el comportamiento potencial que un incendio forestal podría tener en el momento más crítico del día, lo que se estima es a las 16hs”.

El monitoreo diario permite anticipar escenarios complejos en base a los datos recolectados en las últimas 24 horas. Ante la severidad de los indicadores actuales, desde el SNMF fueron tajantes al evaluar el panorama climático: “La situación debería considerarse potencialmente explosiva o extremadamente crítica”, advirtieron en su último reporte.

Perspectivas trimestrales y protocolos de emergencia en zonas críticas

Las proyecciones para el bimestre enero-febrero indican que el peligro se mantendrá “superior a la normal” en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. El déficit de lluvias y las temperaturas por encima del promedio anual generan un estrés hídrico que facilita la combustión de la vegetación muerta y viva.

Frente a este escenario, provincias como Río Negro y Córdoba reforzaron sus restricciones, prohibiendo totalmente el uso de fuego en espacios públicos, playas y senderos. Las autoridades de Córdoba señalaron que la combinación de vientos moderados y muy baja humedad ambiente crea un entorno de vulnerabilidad extrema que requiere máxima vigilancia.

Finalmente, se solicitó a la población y a los turistas denunciar cualquier columna de humo de manera inmediata a las líneas de emergencia 911, 100 (Bomberos) o al 0800-888-38346 (FUEGO).

