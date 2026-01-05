IR A
Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

En marzo se cumplen dos décadas de la serie de Disney que la catapultó a la fama y la cantante volvió al look característico de la protagonista de cara al homenaje.

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.

La cantante Miley Cyrus confirmó que Disney está preparando un homenaje por los 20 años de la serie Hannah Montana y aseguró que "está trabajando duro" en las sorpresas. "Ya viste mi flequillo", le deslizó a un cronista de Variety durante la alfombra roja del Palm Springs International Film Festival Film Awards.

Cyrus se negó a brindar más detalles que ese, así que no queda claro si se trata de una nueva temporada, una película, una gira mundial o solo un reencuentro del elenco, como especulan entre las fanáticas cuya infancia quedó marcada por los cinco años que duró la serie.

La artista se encontraba en la ceremonia para ser distinguida con el Premio al Logro Artístico Destacado por la canción Dream as one de la película Avatar: Fire and Ash, estrenada el 18 de diciembre en Argentina. No solo volvió a cortarse el flequillo de Hannah Montana, sino también a teñirse de rubio.

Embed - Miley Cyrus - Dream As One (from Avatar: Fire and Ash - Official Video)

El sitio web de filtraciones Disney Scoop publicó horas más tarde que la sorpresa consistiría en un concierto en Los Ángeles que sería transmitido a nivel mundial en vivo. El rumor fue suficiente para emocionar a las fans de la serie y de la cantante.

Los números de Hannah Montana

En el pico de mayor popularidad de la producción, promedió más de 5 millones de espectadores por episodio solo en Estados Unidos, un récord para la señal en aquel momento. Sin contar los 150 países donde fue retransmitida.

Lo particular de la serie fue que su impacto también llegó a la industria de la música: la banda sonora vendió millones de copias en todo el mundo y varios de sus discos alcanzaron el puesto número uno del ranking Billboard 200. The Best of Both Worlds y Nobody’s Perfect acumulan millones de reproducciones solo en YouTube.

Embed - Hannah Montana - The Best Of Both Worlds

