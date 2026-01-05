Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de enero

El oficial opera a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta tras el estreno de las bandas actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dólar oficial arrancó el año al alza.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta , luego de haber iniciado el año al alza en la rueda de estreno del nuevo esquema cambiario, que determina que l as bandas de flotación se actualizarán en línea con Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El mayorista, donde pone foco el mercado, subió $20 con un alza de 1,37% respecto al martes . En tanto, los financieros acompañaron la tendencia alcista, mientras que el blue se mantuvo estable.

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, pasará ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El dólar oficial cerró 2025 con un alza de $427,50.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.438 para la compra y $1.488,77 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.475 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.943,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.544,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.506,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.515 para la venta.