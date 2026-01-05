IR A
IR A

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

La ficción protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson se estrenó a comienzos de enero y forma parte de la apuesta de la plataforma por contenidos locales con proyección internacional.

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro, y que está basada en novelas de la reconocida escritora Claudia Piñeiro.

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
Te puede interesar:

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

La ficción protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa toma como punto de partida dos obras de Piñeiro: “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, que sirven de base para construir un relato donde el pasado y el presente de sus protagonistas se entrelazan.

La adaptación presenta una historia original que mantiene el espíritu de las novelas: personajes complejos, tensión constante y una mirada crítica sobre la sociedad, atravesada por ironía y situaciones límite.

Sinopsis de El tiempo de las moscas, la nueva serie de Netflix

La trama sigue a Inés (Carla Peterson) y Mariana (Nancy Dupláa), conocida como “La Manca”, dos mujeres que salen de prisión tras cumplir sus condenas y buscan reinsertarse en la sociedad. Sin demasiadas oportunidades, deciden emprender un negocio de fumigación para empezar de nuevo.

Sin embargo, un encargo inesperado las involucra en una situación mucho más oscura de lo que imaginaban, empujándolas nuevamente al borde del delito. A partir de allí, la serie avanza entre engaños, sospechas y giros inesperados, mientras las protagonistas intentan sobrevivir y reconstruir sus vidas.

“El tiempo de las moscas” cuenta con seis episodios de alrededor de 30 minutos cada uno, lo que la convierte en una propuesta ideal para ver en pocos días. El tono ágil, los diálogos filosos y una trama que avanza sin pausas hacen que la serie mantenga el interés capítulo a capítulo.

el tiempo de las moscas

Tráiler de El tiempo de las moscas

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El tiempo de las moscas

  • Carla Peterson como Inés
  • Nancy Dupláa como La Manca
  • Valeria Lois
  • Osqui Guzmán
  • Jimena Anganuzzi
  • Julia Dorto
  • Carlos Belloso
  • Diego Velázquez
miniserie-el-tiempo-de-las-moscas-1893719
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

esta emotiva pelicula argentina de un amor que no conoce de edades ya esta en netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia
play

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
play

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
play

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuesta

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 54 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora