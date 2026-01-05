De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix La ficción protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson se estrenó a comienzos de enero y forma parte de la apuesta de la plataforma por contenidos locales con proyección internacional. + Seguir en







Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro, y que está basada en novelas de la reconocida escritora Claudia Piñeiro.

La ficción protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa toma como punto de partida dos obras de Piñeiro: “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, que sirven de base para construir un relato donde el pasado y el presente de sus protagonistas se entrelazan.

La adaptación presenta una historia original que mantiene el espíritu de las novelas: personajes complejos, tensión constante y una mirada crítica sobre la sociedad, atravesada por ironía y situaciones límite.

Sinopsis de El tiempo de las moscas, la nueva serie de Netflix La trama sigue a Inés (Carla Peterson) y Mariana (Nancy Dupláa), conocida como “La Manca”, dos mujeres que salen de prisión tras cumplir sus condenas y buscan reinsertarse en la sociedad. Sin demasiadas oportunidades, deciden emprender un negocio de fumigación para empezar de nuevo.

Sin embargo, un encargo inesperado las involucra en una situación mucho más oscura de lo que imaginaban, empujándolas nuevamente al borde del delito. A partir de allí, la serie avanza entre engaños, sospechas y giros inesperados, mientras las protagonistas intentan sobrevivir y reconstruir sus vidas.

"El tiempo de las moscas" cuenta con seis episodios de alrededor de 30 minutos cada uno, lo que la convierte en una propuesta ideal para ver en pocos días. El tono ágil, los diálogos filosos y una trama que avanza sin pausas hacen que la serie mantenga el interés capítulo a capítulo.

Reparto de El tiempo de las moscas
Carla Peterson como Inés
Nancy Dupláa como La Manca
Valeria Lois
Osqui Guzmán
Jimena Anganuzzi
Julia Dorto
Carlos Belloso
Diego Velázquez

