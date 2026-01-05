5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El pibe de River que no suma minutos y que se va a jugar a un grande del continente: llamativo caso

Un juvenil surgido del club quedó relegado en la consideración técnica, volvió de un préstamo y seguirá su carrera fuera del país en busca de continuidad.

Por
El juvenil continuará su carrera en Olimpia

El juvenil continuará su carrera en Olimpia, que se queda con la mitad de su ficha.

  • No fue considerado en la actual planificación deportiva del plantel profesional.
  • Regresó tras una cesión sin demasiado rodaje en el último año.
  • Continuará su carrera en un club histórico del fútbol sudamericano.
  • El pase se cerró sin cargo y con reparto de derechos económicos.

Franco Alfonso, juvenil de River, no logró sumar minutos en el inicio del nuevo ciclo y resolvió su salida para jugar en el exterior. El mediocampista continuará su carrera en Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más importantes del continente.

Su talento llamó la atención de los scouts de clubes de ligas del exterior. 
Te puede interesar:

La joya del fútbol argentino que juega en la Selección y fue blindado con una cláusula millonaria

Mientras el plantel riverplatense avanza con la pretemporada y la dirigencia enfoca sus energías en refuerzos, el mercado de salidas también empezó a moverse con fuerza. En ese contexto, varios nombres que no forman parte del proyecto inmediato comenzaron a definir su futuro.

El recorrido reciente del volante ofensivo explica la decisión: regresó de un préstamo, no fue incluido en la planificación y priorizó un destino que le permita continuidad competitiva en 2026. La operación se cerró en condición de libre, aunque River conservará el 50% de los derechos económicos, pensando en una eventual proyección futura.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@franco.alfonsoo)

El paso de Franco Alfonso por River

El debut profesional de Franco Alfonso se dio a comienzos de 2023, cuando sumó sus primeros minutos oficiales tras destacarse en las divisiones juveniles. Sin embargo, su participación fue esporádica y quedó relegado en una etapa de fuerte competencia interna.

En total, el joven mediocentro acumuló apenas 111 minutos en siete partidos, con un promedio cercano a 16 minutos por encuentro. La presencia de futbolistas consolidados y la llegada de refuerzos en su puesto redujeron aún más sus posibilidades.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@franco.alfonsoo)

Ante ese escenario, el club optó por cederlo a préstamo para que ganara rodaje. Primero fue Huracán, donde tuvo mayor continuidad, y luego Central Córdoba, etapa en la que volvió a perder protagonismo. En Paraguay, el futbolista buscará relanzar su carrera y sumar minutos en competencias internacionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El look navideño de Paredes que combinó elegancia y zapatillas rosas.

Leandro Paredes innovó en su look: fue a un estilo clásico pero le sumó unas zapatillas rosas

El ex San Lorenzo sorprendió al confirmar que jugará en la Liga Cultural Pampeana.

Sorprendente: pasó de ser delantero de San Lorenzo a jugar a la Liga Regional Pampeana

Partidazo de Lautaro Martínez ante Bologna: gol y asistencia en la victoria del Inter

Partidazo de Lautaro Martínez en Italia gol y asistencia en la victoria del Inter

Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

Messi va por más récords.

Mundial 2026: los impactantes récords que podrían romper la Selección y Lionel Messi

Nasif pasó por Inferiores, Reserva y Primera de River antes de relanzar su carrera tras una larga lesión.
play

Promesa de River, fue goleador en otro club y ahora jugará la Libertadores tras una dura lesión

Rating Cero

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 53 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora