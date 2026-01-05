El pibe de River que no suma minutos y que se va a jugar a un grande del continente: llamativo caso Un juvenil surgido del club quedó relegado en la consideración técnica, volvió de un préstamo y seguirá su carrera fuera del país en busca de continuidad. Por + Seguir en







El juvenil continuará su carrera en Olimpia, que se queda con la mitad de su ficha.

No fue considerado en la actual planificación deportiva del plantel profesional.

Regresó tras una cesión sin demasiado rodaje en el último año.

Continuará su carrera en un club histórico del fútbol sudamericano.

El pase se cerró sin cargo y con reparto de derechos económicos. Franco Alfonso, juvenil de River, no logró sumar minutos en el inicio del nuevo ciclo y resolvió su salida para jugar en el exterior. El mediocampista continuará su carrera en Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más importantes del continente.

Mientras el plantel riverplatense avanza con la pretemporada y la dirigencia enfoca sus energías en refuerzos, el mercado de salidas también empezó a moverse con fuerza. En ese contexto, varios nombres que no forman parte del proyecto inmediato comenzaron a definir su futuro.

El recorrido reciente del volante ofensivo explica la decisión: regresó de un préstamo, no fue incluido en la planificación y priorizó un destino que le permita continuidad competitiva en 2026. La operación se cerró en condición de libre, aunque River conservará el 50% de los derechos económicos, pensando en una eventual proyección futura.

El paso de Franco Alfonso por River El debut profesional de Franco Alfonso se dio a comienzos de 2023, cuando sumó sus primeros minutos oficiales tras destacarse en las divisiones juveniles. Sin embargo, su participación fue esporádica y quedó relegado en una etapa de fuerte competencia interna.

En total, el joven mediocentro acumuló apenas 111 minutos en siete partidos, con un promedio cercano a 16 minutos por encuentro. La presencia de futbolistas consolidados y la llegada de refuerzos en su puesto redujeron aún más sus posibilidades.

Ante ese escenario, el club optó por cederlo a préstamo para que ganara rodaje. Primero fue Huracán, donde tuvo mayor continuidad, y luego Central Córdoba, etapa en la que volvió a perder protagonismo. En Paraguay, el futbolista buscará relanzar su carrera y sumar minutos en competencias internacionales.