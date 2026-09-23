Cuándo y contra quién juega la Selección argentina de fútbol la final de los Juegos Suramericanos El equipo de Diego Placente le ganó 1-0 a Perú con un gol agónico de Santiago Espíndola y accedió a la instancia decisiva del torneo. De esta manera, ya se aseguró una medalla. Por Agregar C5N en









La Selección Sub 19 irá por el oro en los Juegos Panamericanos. Instagram (@afaseleccion)

La Selección argentina de fútbol masculino derrotó 1-0 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa por las semifinales de los Juegos Suramericanos y accedió a la final por la medalla dorada. Ahora se prepara para la instancia decisiva del torneo, donde tendrá el podio asegurado más allá del resultado.

El equipo de Diego Placente tuvo varias jugadas de peligro a lo largo del encuentro, pero el gol llegó de forma agónica: lo convirtió el mediocampista Santiago Espíndola a los 44 años minutos del segundo tiempo. El jugador de River conectó un disparo potente después de un lateral largo y un despeje defectuoso de la defensa de Perú.

El conjunto peruano había avisado primero con un intento de Nicolás Renfigo, aunque el equipo argentino tomó progresivamente el control del juego. En este marco, Franco Domínguez tuvo la oportunidad más clara al eludir a Fabrisio Mesías y definir desviado frente al arco libre, mientras que luego un disparo lejano de Ramiro Tulián también exigió al arquero.

En tanto, durante el segundo tiempo, el dominio de la Albiceleste se profundizó con llegadas de Ian Subiabre y otra acción de Domínguez dentro del área chica tras un pase de Uriel Ojeda, aunque la falta de contundencia y la solidez defensiva de Perú mantuvieron la paridad.

X (@Argentina) Cuándo juega la Selección argentina la final de los Juegos Suramericanos La Selección argentina ya conoce a su rival para la final de los Juegos Suramericanos: será Paraguay, que este jueves derrotó 1-0 a Chile. De esta manera, el combinado trasandino se enfrentará a Perú por la medalla de bronce.

La final entre Argentina y Paraguay se jugará el viernes 25 de septiembre desde las 15, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar horas antes, a las 10 de la mañana. El partido podrá verse por TyC Sports, DSports y Disney+ Premium. Mirá el resumen de Argentina vs. Perú por los Juegos Suramericanos 2026