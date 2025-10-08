Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es y de qué se trata Algunos críticos resaltan que el relato es muy fuerte, con escenas duras, y que la cámara, el ritmo y la estructura contribuyen a la sensación de caos emocional.







Una película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix

Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: dirigida por Tim Mielants y protagonizada por Cillian Murphy, está basada en la novela Shy (2023) de Max Porter, pero con un giro: ¿cuál es y de qué se trata?

La producción cambia el punto de vista del libro, dejando de centrarse en el joven llamado Shy para poner el foco en Steve, el director del reformatorio. En los avances se ve una atmósfera tensa, con escenas que muestran conflicto, abuso, abandono, emociones crudas y la presión institucional y personal que siente el protagonista. También se nota el contraste entre momentos de aparente calma y episodios intensos, lo que plantea la narrativa como un drama emocional e inmersivo.

En cuanto a las devoluciones, la cinta recibió elogios por su actuación intensa y comprometida, que logra sostener la historia incluso cuando la tensión del guion parece llevar todo al borde. No todos los elementos funcionan perfectamente para todos, pero para quienes disfrutan dramas fuertes, puede ser una experiencia muy potente.

Steve

Sinopsis de Steve, la dramática película que llegó a Netflix La trama sucede en Inglaterra, en 1996. Steve es el director de Stanton Wood, una escuela tipo reformatorio para chicos con problemas de conducta. Durante un solo día muy intenso, enfrenta múltiples crisis: debe lidiar con su propia salud mental, tratar de evitar que la escuela cierre, soportar las inspecciones de informes oficiales y reportajes, y manejar la relación con los alumnos, especialmente con Shy, un muchacho vulnerable atrapado entre su pasado doloroso y un futuro incierto.

Tráiler de Steve Embed - Steve | Official Trailer | Netflix Reparto de Steve Cillian Murphy como Steve, el protagonista director del reformatorio.

Jay Lycurgo como Shy, el estudiante conflictivo que debe enfrentar sus demonios personales.

Tracey Ullman, Emily Watson, Simbi Ajikawo también acompañan en roles de docentes o figuras de soporte.