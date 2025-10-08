IR A
IR A

Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es y de qué se trata

Algunos críticos resaltan que el relato es muy fuerte, con escenas duras, y que la cámara, el ritmo y la estructura contribuyen a la sensación de caos emocional.

Una película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix

Una película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix

Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: dirigida por Tim Mielants y protagonizada por Cillian Murphy, está basada en la novela Shy (2023) de Max Porter, pero con un giro: ¿cuál es y de qué se trata?

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
Te puede interesar:

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

La producción cambia el punto de vista del libro, dejando de centrarse en el joven llamado Shy para poner el foco en Steve, el director del reformatorio. En los avances se ve una atmósfera tensa, con escenas que muestran conflicto, abuso, abandono, emociones crudas y la presión institucional y personal que siente el protagonista. También se nota el contraste entre momentos de aparente calma y episodios intensos, lo que plantea la narrativa como un drama emocional e inmersivo.

En cuanto a las devoluciones, la cinta recibió elogios por su actuación intensa y comprometida, que logra sostener la historia incluso cuando la tensión del guion parece llevar todo al borde. No todos los elementos funcionan perfectamente para todos, pero para quienes disfrutan dramas fuertes, puede ser una experiencia muy potente.

Steve

Sinopsis de Steve, la dramática película que llegó a Netflix

La trama sucede en Inglaterra, en 1996. Steve es el director de Stanton Wood, una escuela tipo reformatorio para chicos con problemas de conducta. Durante un solo día muy intenso, enfrenta múltiples crisis: debe lidiar con su propia salud mental, tratar de evitar que la escuela cierre, soportar las inspecciones de informes oficiales y reportajes, y manejar la relación con los alumnos, especialmente con Shy, un muchacho vulnerable atrapado entre su pasado doloroso y un futuro incierto.

Tráiler de Steve

Embed - Steve | Official Trailer | Netflix

Reparto de Steve

  • Cillian Murphy como Steve, el protagonista director del reformatorio.
  • Jay Lycurgo como Shy, el estudiante conflictivo que debe enfrentar sus demonios personales.
  • Tracey Ullman, Emily Watson, Simbi Ajikawo también acompañan en roles de docentes o figuras de soporte.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters.

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocó Golden en vivo por primera vez

Con solo siete capítulos, ¿Quién es Erin Carter? se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en 2023.
play

Pura acción y suspenso: está en Netflix, tiene pocos capítulos y no pasa de moda

Sorpresa en Netflix: una película atraviesa la cotidianeidad y cómo la felicidad puede estar en cosas más simples
play

Sorpresa en Netflix: esta película atraviesa la cotidianeidad y cómo la felicidad puede estar en cosas más simples

Stanley Tucci interpretará a un asesino que ayudará a una periodista a detener a otro delincuente.
play

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que te atrapa como ninguna

Si sos fanático de las historias oscuras, esta serie es para vos.
play

Está en Netflix y una serie súper entretenida para ver de un tirón el finde largo de octubre

últimas noticias

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Hace 9 minutos
Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

Hace 16 minutos
Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Hace 17 minutos
Independiente sigue sumando problemas y agota la paciencia de los hinchas.

El malestar inesperado que sufre Independiente por una de sus figuras

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Hace 18 minutos