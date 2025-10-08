La apuesta de Noelia Marzol con su look en negro: vestido con transparencias y un accesorio que se robó las miradas

La actriz y bailarina publicó su outfit para un desfile que fue furor en las redes sociales.

Noelia Marzol está pasando por un gran momento artístico. Con su participación en la serie Millenials de Netflix y producción e interpretación en el espectáculo Bloody Tango, está disfrutando de su presente laboral, como actriz y como bailarina. Además, se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde compartió por ejemplo unas postales del desfile de la diseñadora Márian Saud , en la que se la puede ver con un impresionante vestido .

Se trata de una pieza corta en tono negro con base de tela transparente y apliques bordados que dibujan figuras geométricas sobre el cuerpo. Presenta una estructura tipo corset con varillas, escote pronunciado y una falda con abertura lateral que deja ver las piernas . Asimismo, en su mano sorprendió con un antifaz rojo , que causó sorpresa y furor entre sus fanáticos.

Completan el look unas sandalias negras de taco alto con pulsera al tobillo y plataforma . El maquillaje, por su parte, se centra en labios rojos y ojos delineados, mientras que mantuvo un peinado suelto, con raya al costado y un efecto húmedo que aporta un aire moderno y escénico.

Hace pocos días, la artista compartió en redes un momento familiar que preocupó a sus seguidores. Su hijo Donatello sufrió un golpe en la frente al ser alcanzado por una hamaca mientras jugaba, lo que le dejó un moretón visible sobre la nariz. La bailarina relató que todo ocurrió cuando el nene se ubicó detrás de otro chico que se estaba hamacando sin percibir el peligro.

noelia marzol hijo

A pesar del susto inicial, Marzol aclaró luego que su hijo se encontraba bien: “Ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de alguna cuando alguien se hamaca”. Más tarde, agregó otra historia en la que bromeó con la evolución del moretón: “Va bajando, ponele”.