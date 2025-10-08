Lilia Lemoine se intentó despegar de Fred Machado: "No lo conozco"

Tras la renuncia de José Luis Espert, habló Fred Machado el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, y aseguró que también se reunió con Lilia Lemoine durante la campaña en 2019. Ante esto, la diputada libertaria negó conocerlo y aclaró que "lo habré saludado, como saludo a todo el mundo".
Previo a la sesión clave en Diputados, donde la oposición llevará al recinto una agenda de temas que incluye modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión del legislador José Luis Espert.
Lilia Lemoine habló con el periodista Lautaro Maislin para la pantalla de C5N, donde explicó de dónde conoce a Machado, durante la campaña de José Luis Espert en 2019: "Era miembro del equipo de comunicación estratégica", por lo que su principal tarea era hacer "fotos y video" para Espert.
En una entrevista, Machado aseguró que durante una reunión "estaba esta chica Lilia Lemoine", y aclaró que fue la única vez que vio a la actual diputada.
Además, Lemoine remarcó que "no conozco a Fred Machado como persona" y apuntó a la oposición "esta gente va a tratar de sacarlos, va a tratar de sacarme a mí si pueden". "Estamos a merced de lo que la izquierda quiera hacer con nosotros", cerró.