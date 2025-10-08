8 de octubre de 2025 Inicio
Lilia Lemoine se intentó despegar de Fred Machado: "No lo conozco"

La diputada libertaria había sido mencionada por el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, sobre quien aseguró que habían compartido reuniones durante la campaña de José Luis Espert en 2019. "Lo habré saludado, como saludo a todo el mundo", aclaró.

"Van a tratar de sacarme a mí también", subrayó Lemoine sobre la remoción de Espert de la Cámara.

Tras la renuncia de José Luis Espert, habló Fred Machado el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, y aseguró que también se reunió con Lilia Lemoine durante la campaña en 2019. Ante esto, la diputada libertaria negó conocerlo y aclaró que "lo habré saludado, como saludo a todo el mundo".

La maniobra que analiza LLA para que Santilli encabece la lista en la Provincia

Previo a la sesión clave en Diputados, donde la oposición llevará al recinto una agenda de temas que incluye modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión del legislador José Luis Espert.

Lilia Lemoine habló con el periodista Lautaro Maislin para la pantalla de C5N, donde explicó de dónde conoce a Machado, durante la campaña de José Luis Espert en 2019: "Era miembro del equipo de comunicación estratégica", por lo que su principal tarea era hacer "fotos y video" para Espert.

En una entrevista, Machado aseguró que durante una reunión "estaba esta chica Lilia Lemoine", y aclaró que fue la única vez que vio a la actual diputada.

Además, Lemoine remarcó que "no conozco a Fred Machado como persona" y apuntó a la oposición "esta gente va a tratar de sacarlos, va a tratar de sacarme a mí si pueden". "Estamos a merced de lo que la izquierda quiera hacer con nosotros", cerró.

Acorralado por los pedidos para removerlo, Espert pidió licencia en Diputados

Avanza la sesión en Diputados: la oposición busca modificar la ley de DNU y remover a Espert por el escándalo

Video: así detuvieron a Fred Machado, el empresario cercano a Espert denunciado por narcotráfico y lavado de dinero

