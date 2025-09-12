Argentina está 2-0 frente a Países Bajos por la Copa Davis: el sábado se define la serie con el dobles

12 de septiembre de 2025 Inicio
Tomás Etcheverry venció a Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo hizo lo propio ante Botic van de Zandschulp. Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán en pareja el último punto de la serie, la cual se disputa en Groningen.

El partido de dobles se disputará el sábado.

Con el objetivo puesto en las Finales, Argentina disputa la segunda ronda de los Qualifiers 2025. Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo ganaron los dos primeros partidos frente a Jesper De Jong y Botic van de Zandschulp en el MartiniPlaza, el estadio en Groningen. El sábado se disputará el dobles con Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

En el primer partido, el platense comenzó mejor, pero los errores del nerlandés llevaron a que la ventaja quede a favor del equipo de Javier Frana. Ya para el inicio de la segunda manga, De Jong mostró más precisión y complicó el partido que, de igual manera, finalizo 6-4 y 6-4 en favor de Etcheverry.

Para el segundo punto, el cual salía a jugar el mejor jugador albiceleste que comenzó más peleado. El primer parcial fue parejo y quedó demostrado en el final, ya que fue forzado a un tiebreak, el cual ganó con autoridad Cerúndolo. En el segundo set, apareció el mejor tenis del argentino y lo cerró 6-1. De este modo, el tercer punto ser definirá con el dobles. Una victoria puede darle el pase a Argentina.

El sábado serán los dobles y Argentina tendrá a Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Sander Arends con Sem Verbeek. El ganador de la serie conseguirá un pasaje a las Finales de Copa Davis 2025, el cual se llevará a cabo entre el 18 y 23 de noviembre en Bologna, Italia.

El objetivo del equipo es poder ganar la serie para tener un lugar asegurado en las Finales que se disputarán en Bologna del 18 al 23 de noviembre, en donde solo clasifican ocho países, entre los que se encuentran siete y el defensor del título, Italia.

Países Bajos tendrá la baja sensible de Tallon Griekspoor, quien decidió priorizar el circuito ATP y no presentarse. Sin embargo, los tres singlistas que eligió, tienen peso en el ranking y tienen buenos resultados sobre canchas duras.

Las otras series de la Copa Davis serán:

  • Australia – Bélgica
  • Hungría – Austria
  • Japón – Alemania
  • Estados Unidos – República Checa
  • España – Dinamarca
  • Croacia - Francia
