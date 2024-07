Anécdota imperdible: el día que Lionel Messi conoció al Kun Agüero

El capitán de la Selección argentina y el ex jugador de Independiente son amigos desde muy chicos y compartieron muchas concentraciones desde las juveniles.

Es conocida para muchos, sobre todo para los futboleros, la amistad que existe entre Lionel Messi y Sergio"Kun" Agüero , pero no todos saben cómo fue que se conocieron. Sucedió en el marco de una concentración para las juveniles de la Selección argentina.

Todo ocurrió en 2005, en una conversación que ambos compartieron con Ezequiel Garay y Lautaro Formica. En aquel entonces, Leo ya era reconocido en España y se hablaba de él como una enorme figura a futuro. Agüero, que no miraba fútbol europeo, no lo conocía. Al ver a todos tan metidos en la conversación, le preguntó a Messi por su nombre e igualmente no lo reconoció.