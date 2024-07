Juegos Olímpicos de París 2024: con Messi y Di María, el recuerdo de la última medalla que ganó Argentina en fútbol

Para Beijing 2008, Fideo daba sus primeros pasos en Benfica con 20 años, mientras que un Messi de 21 años y carrera ascendente era ya prácticamente una sensación en Barcelona. Para ambos, fue su paso preparatorio para las selecciones mayores dado que Messi había disputado solo unos minutos en el Mundial de Alemania 2006 y Di María todavía no había sido tenido en cuenta. Luego de su actuación en China, Angelito fue convocado para las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica.

La cesión de jugadores a los Juegos Olímpicos se convirtió en el gran problema del último siglo, aunque eso no le impidió a Lionel Messi plantársele a Guardiola para irse a China a jugar: "Guardiola se portó un fenómeno y me dio el permiso, pero me puso una persona del club para controlarme. Es que en ese momento me lesionaba. Yo tenía muchas ganas de ir y hablaba continuamente con la gente de la Selección, que me esperó hasta el último día", había contado el ahora capitán de la Selección en una entrevista con TyC Sports.

Messi y Di María JJOO Los rosarinos fueron las estrellas de Beijing 2008.

Los tres futbolistas mayores de esa edición elegidos por Sergio Batista habían sido Juan Román Riquelme (30), Javier Mascherano (26) y Nicolás Pareja (26); líderes clave para encaminar el triunfo. El resto de la nómina lo integraron jugadores que, a lo largo de su carrera, se destacaron tanto en sus clubes como también en la Selección mayor: Lautaro Acosta, Sergio "Kun" Agüero, Éver Banega, Diego Buonanotte,Federico Fazio, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi, Luciano Fabián Monzón, Sergio Romero, José Sosa, Oscar Ustari y Pablo Zabaleta.

El debut fue contra Costa de Marfil: Messi abrió la cuenta y puso el 1-0 parcial. El gol de Lautaro Acosta terminó de sentenciar la victoria en el partido que terminó 2-1. Luego vinieron triunfos por 1-0 ante Australia y 2-0 ante Serbia.

Los cuartos de final fueron contra Países Bajos, en un partido cargado de emociones. A pesar de que Messi puso a Argentina en el marcador por 1-0, el empate de los europeos obligó a llevar al partido al alargue. Allí fue Ángel Di María, que ya venía siendo titular desde cuartos de final, quien colocó a su equipo entre los mejores cuatro del torneo gracias a su gol.

En dicha instancia, el rival fue Brasil, otro equipo plagado de estrellas encabezado por Ronaldinho, el capitán de aquel entonces. Con Diego Maradona mirando desde la tribuna, los argentinos ganaron 2-0 con un doblete de Sergio Agüero.

El 23 de agosto, los de Batista enfrentaron a Nigeria en la final. Después de un partido trabado, Di María definió por encima del arquero tras asistencia de Lionel Messi y le dio el triunfo y el bicampeonato olímpico a la Selección argentina. Aquella vez fue la primera de muchas finales en las que el ex-Rosario Central sería clave en la definición.

Los de Batista terminaron invictos, convirtieron 11 goles y recibieron solo dos. Messi, Lavezzi, Di María y Agüero se colocaron como los artilleros del torneo, con dos unidades cada uno. Además, con estos resultados, sumados a los de Atenas, Argentina alcanzó un récord olímpico de tener 12 partidos sin perder.

Mascherano, por su parte, se convirtió en uno de los dos argentinos en ganar dos medallas de oro. El otro fue Juan Nelson, medallista en polo.