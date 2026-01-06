Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026 La escudería francesa difundió el primer encendido del motor Mercedes-Benz de su nuevo monoplaza. El proyecto marca el inicio formal de la temporada en la que Franco Colapinto debutará como piloto titular. Por + Seguir en







Alpine dio este martes el primer paso visible hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1. Con un breve video difundido en redes sociales, la escudería mostró el encendido del motor Mercedes-Benz que impulsará al A526, el monoplaza que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular junto a Pierre Gasly.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que acompañó las imágenes grabadas en la fábrica de Enstone, donde se realizó el primer arranque de la unidad de potencia. El video, de apenas 26 segundos, permitió escuchar por primera vez el sonido del nuevo motor tras la aprobación del chasis en los crash test exigidos por la FIA.

El encendido representa mucho más que un anticipo técnico. Marca el inicio formal de un proyecto al que Alpine apuesta gran parte de su reconstrucción, luego de cerrar 2025 como el equipo con peor rendimiento de la parrilla. El próximo paso será el shakedown previsto para la semana próxima, cuando el auto salga por primera vez a pista.

La presentación oficial del A526 está programada para el 23 de enero. Allí se confirmará la alineación definitiva y comenzará, de manera pública, la temporada en la que Colapinto afrontará su primer campeonato completo en la Fórmula 1. En Enstone confían en que la alianza con Mercedes funcione como un punto de inflexión.