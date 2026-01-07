7 de enero de 2026 Inicio
El desesperado pedido del padre de Jules Bianchi, el último piloto que murió en la Fórmula 1

Philippe Bianchi expuso el caso en redes sociales. El joven murió en 2015 tras un fuerte choque en el Gran Premio de Japón.

El papá de Jules Bianchi denunció que se robaron el ultimo karting de su hijo.

El papá de Jules Bianchi denunció que se robaron el ultimo karting de su hijo.

El padre de Jules Bianchi, expiloto de Fórmula 1 que murió en 2015 tras un fuerte choque en el Gran Premio de Japón, enfrenta un nuevo golpe emocional relacionado a su hijo: denunció el robo de varios kartings de su propiedad, y entre ellos, el último que usó el francés.

Un grupo de delincuentes se llevaron este importante recuerdo del joven piloto de 25 años y otros 8 karts, de la familia Bianchi y expuso la dura noticias en las redes sociales.

“Queridos amigos, me dirijo esta noche a mi familia de karting: fuimos asaltados y los ladrones sin escrúpulos nos bajamos en 9 chasis JB17. Mucho más grave es que se robaron el último karting de Jules a KZ125, modelo ART GP, más los mini karts de mis nietos. Excepto el valor de las maquinas, es el valor sentimental que nos lastima. Gracias. Si ven karts JB17 en circulación que me avisen gracias de antemano”, se lee en el posteo que hizo Philippe Bianchi en su Facebook personal con tres imágenes del joven corredor.

Philippe Bianchi

Además, en otra publicación subió las fotos de los otros vehículos que se llevaron que pertenecen a sus nietos, señaló. “Aquí están las fotos de los go-karts robados de mis nietos, así como la mini moto”, destalló y agregó: “Gracias nuevamente por sus compartidos y por estar pendientes mi gratitud es profunda”.

Philippe Bianchi 3

A 10 años de la última muerte en Fórmula 1: cómo mejoró la seguridad tras el accidente de Jules Bianchi

La última muerte que sacudió a la Fórmula 1 ocurrió hace 10 años, cuando tras nueve meses de estar en coma por el choque en el Gran Premio de Japón en 2014 el piloto francés Julie Bianchi falleció en un hospital de Niza.

Bianchi murió luego del fuerte choque en el Gran Premio de Japón de 2014, es decir, 20 años después del fallecimiento del Ayrton Senna. En Suzuka, bajo un diluvio, el francés impactó contra una grúa que estaba al costado de la pista para retirar el Sauber de Adrian Sutil.

Jules Bianchi

De acuerdo a la investigación de la FIA, el piloto no aminoró la velocidad de su Marussia como debía en un sector con doble bandera amarilla, patinó en un charco y terminó debajo del tractor, golpeando de lleno su cabeza: el piloto de por entonces 25 años paso nueve meses internado con muerte cerebral, hasta que finalmente falleció.

La tragedia de Jules Bianchi tampoco pasó inadvertida para la FIA, que adoptó el HALO para proteger la cabeza de los conductores, demostrando años más tarde que le salvó la vida a otros como, por ejemplo a Romain Grosjean.

Otro de los cambios que se implementó, fue prohibir el ingreso de maquinaria pesada con autos en pista, aunque en algunos casos se vio, e incluso la FIA prohibió la entrada en pista de vehículos de extracción en zonas con peligro y a partir de 2025 se añadió la entrada del coche de seguridad virtual en estos casos, para limitar la velocidad de los participantes y así reducir el peligro en caso de que haya elementos externos a la prueba en la pista.

