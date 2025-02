Alianza Lima - Boca, por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Edinson Cavani, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Sergio Romero y Cristian Lema, no fueron convocados por lesiones. Además, Luis Advíncula tampoco estará, pero en su caso por suspensión, ya que vio la tarjeta roja ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, el técnico apostaría una formación similar a la que dispuso en las victorias sobre Independiente Rivadavia y Banfield por el Torneo Apertura. En ese sentido, Agustín Marchesín defenderá el arco, mientras que en la defensa tienen su lugar asegurado Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi.

Además, es probable que Carlos Palacios vuelva a la titularidad y Willams Alarcón se reparta el mediocampo con Camilo Rey Domenech y Miguel Merentiel sería uno de los delanteros principales.

Por su parte, Alianza Lima, dirigido por el argentino Néstor Gorosito, debutó en el certamen continental en la primera ronda de la reclasificación y eliminó a Nacional de Paraguay con un global de 4 a 2.

"Intentar no. Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once", palpitó Pipo en la previa.

En el plantel tiene jugadores experimentados como Paolo Guerrero, Hernán Barcos y el ex-Boca Carlos Zambrano.

Alianza Lima – Boca: hora y televisión

Horario: 21.30

21.30 Televisión: Fox Sports y Telefe

Fox Sports y Telefe Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

Alejandro Villanueva (Lima) Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Alianza Lima – Boca: probables formaciones