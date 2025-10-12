12 de octubre de 2025 Inicio
El chofer de Uber que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido y su auto apareció incendiado

La Policía trabaja para determinar qué pasó con Martín Sebastián Palacios, de 49 años, dueño y conductor del auto de aplicaciones que trasladó al presunto autor del doble femicidio desde Concordia.

Martín Sebastián Palacios junto al Toyota Corolla.

Martín Sebastián Palacios junto al Toyota Corolla.

La detención en Gualeguaychú de Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, abrió un nuevo e inquietante capítulo en la investigación. La Justicia intenta determinar ahora el paradero de Martín Sebastián Palacios, el chofer que lo habría trasladado hasta Córdoba días antes del ataque, cuya desaparición y el hallazgo de su vehículo incendiado encendieron las alarmas sobre un posible tercer crimen.

Agustín Laje y Nicolás Márquez en la presentación del libro en Uruguay.
El presunto doble femicida organizó en 2018 un evento con Agustín Laje y Nicolás Márquez

Martín Sebastián Palacios, un hombre de 49 años oriundo de San Salvador, Entre Ríos, desapareció desde el miércoles pasado, horas después de tomar un servicio de traslado. El chofer, que trabajaba con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco y techo negro, informó a su familia sobre un "traslado ejecutivo" con destino a Córdoba la noche del 8 de octubre, perdiéndose todo contacto posterior. Poco después de la medianoche su teléfono se apagó y, horas más tarde, su coche fue encontrado totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

La principal línea de investigación, coordinada entre las autoridades de Entre Ríos y la fiscalía cordobesa, apunta a que Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, fue el último pasajero de Palacios. El acusado de asesinar a Giardina y Zamudio en Córdoba, y de huir con su hijo de cinco años, habría pagado el viaje y luego desaparecido. Esta hipótesis se sustenta en la línea de tiempo que precede al doble crimen, ocurrido poco después en la capital cordobesa.

Pablo Laurta

El incendio del vehículo de Palacios no solo resultó en la pérdida total del coche, sino que provocó un desastre en la zona, obligando a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes, y causando la destrucción de 14 vehículos estacionados. En el lugar debieron trabajar intensamente equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Etac, Defensa Civil y bomberos de diversas regionales. La magnitud del fuego complica ahora las pericias para determinar el momento y lugar exacto de lo ocurrido con Palacios.

Pablo Laurta, quien era intensamente buscado tras el doble femicidio, fue finalmente capturado este domingo en un hotel céntrico de Gualeguaychú, adonde se habría dirigido con la intención de cruzar la frontera hacia Uruguay. El niño de cinco años, hijo de Laurta y Giardina, fue rescatado por las fuerzas de seguridad en buen estado de salud, poniendo fin a la alerta de sustracción.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con las policías de ambas provincias, trabaja para reconstruir el recorrido del remis y determinar dónde pudo haber sido asesinado Palacios. En las últimas horas, los operativos de rastrillaje se concentraron en distintos puntos del recorrido entre Concordia y Victoria, y en zonas rurales cercanas a la ruta nacional 18, donde se presume que el vehículo pudo haberse detenido por última vez.

La violencia del incendio que calcinó el Toyota Corolla de la víctima dificulta significativamente las tareas de investigación, ya que podría haber comprometido cualquier evidencia biológica o rastro clave en el interior del vehículo. A pesar de ello, las autoridades mantienen el rastrillaje y el trabajo pericial con la esperanza de encontrar al chofer y esclarecer si Laurta está vinculado a un tercer hecho criminal en su intento de fuga.

