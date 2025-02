Si bien aún no hay un parte oficial, por su malestar físico, el delantero no llegará al primer choque frente a Alianza Lima, por lo que Fernando Gago no lo tendrá en cuenta para no arriesgarlo. De igual modo, la incertidumbre también crece ya que no hay una fecha exacta de regreso a las canchas, analizarán su regreso “partido a partido”.

El exjugador de Valencia, entre otros, sintió una molestia en la zona lumbar de la espalda en la previa del partido ante Independiente Rivadavia, por lo que quedó descartado para este encuentro.

El próximo partido del Xeneize será este viernes frente a Banfield por el Torneo Apertura y el uruguayo no será la única ausencia ya que la lista de lesionados que arrastra el mundo Boca no cesa.

Quiénes son los lesionados que tiene el plantel de Boca

Tomás Belmonte: desgarro en el gemelo de la pierna izquierda

desgarro en el gemelo de la pierna izquierda Ander Herrera: lesión grado II en el isquiotibial derecho

lesión grado II en el isquiotibial derecho Nicolás Figal: fibrosis en el tobillo derecho. Tendrá entre 4 y cinco meses

fibrosis en el tobillo derecho. Tendrá entre 4 y cinco meses Sergio Romero: sinotivitis, en su rodilla derecha. Ya fue operado

sinotivitis, en su rodilla derecha. Ya fue operado Marcos Rojo: arrastra un dolor en uno de sus tendones

arrastra un dolor en uno de sus tendones Cristian Lema: lesión en el tobillo izquierdo con compromisos de los ligamentos

lesión en el tobillo izquierdo con compromisos de los ligamentos Carlos Palacios: padeció un cuadro de gastroenteritis, que derivó en deshidratación con posterior internación y quedó fuera de la lista de concentrados para el encuentro frente a Independiente Rivadavia

padeció un cuadro de gastroenteritis, que derivó en deshidratación con posterior internación y quedó fuera de la lista de concentrados para el encuentro frente a Independiente Rivadavia Lucas Blondel: se sigue recuperando de la ruptura de ligamentos cruzados de la pierna derecha

