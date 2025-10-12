Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente El encuentro con Donald Trump será el martes al mediodía en la Casa Blanca. El arribo está previsto para las 23 horas del lunes. Por







El presidente Javier Milei emprenderá este lunes un nuevo viaje relámpago a Washington que tendrá como eje central el encuentro con su estadounidense, Donald Trump, pocos días después del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre un acuerdo financiero con la Argentina por un swap de 20 mil millones de dólares y la compra directa de pesos argentinos.

El viaje, que consolida el acercamiento político y económico entre ambos gobiernos, comenzará este lunes 13 de octubre a las 15, cuando Milei parta en un vuelo especial rumbo a Washington. El arribo está previsto para las 23 horas.

Ya en suelo estadounidense, el mandatario se alojará en la Blair House, la tradicional residencia de invitados oficiales del Gobierno de Estados Unidos, donde arribará cerca de la 1:50 del martes 14.

El momento más esperado de la agenda será el martes al mediodía, cuando Milei llegue a la Casa Blanca para saludar a Donald Trump, firmar el libro de honor y mantener una reunión bilateral. A las 12:45 está previsto un almuerzo de trabajo en honor al Presidente argentino, del que participarán las comitivas de ambos países.

La jornada continuará con la despedida oficial de Trump a las 13:45 y, en horas de la tarde, Milei podría participar, aún sin confirmación, de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, referente del movimiento conservador estadounidense.