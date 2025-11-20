El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize El delantero de la Selección argentina y el Atlético de Madrid viajó a Marruecos con su pareja, Irene Ariza. Ambos posaron con outfits a juego y en una paleta de colores tierra. Por







Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego. Instagram @giulisimeone

Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, compartieron fotos de su viaje a Marruecos.

Posaron con looks coordinados: prendas oversize, estilo relajado y paleta de colores tierra.

El futbolista usó una remera manga larga de cuello polo y pantalones cargo.

Su pareja lució una remera negra, chaqueta al tono y pantalones holgados en verde militar. Giuliano Simeone vive un gran presente futbolístico, ya que brilla en el Atlético de Madrid y en la Selección argentina, y también atraviesa un buen momento en lo personal. El delantero viajó a Marruecos con su novia, Irene Ariza, y ambos posaron muy felices con un look coordinado.

En la foto que compartió en sus redes sociales, Giuliano lució una remera de manga larga, corte holgado y cuello polo, con un estampado de rayas horizontales en tonos negro y marrón. La combinó con unos pantalones cargo oversize de color marrón terroso y unas zapatillas blancas minimalistas.

Por su parte, Irene eligió una remera negra ajustada y, encima, una campera corta del mismo color. En la parte inferior llevó unos pantalones cargo en un tono verde militar y unas zapatillas deportivas en blanco y negro, y completó el outfit con un bolso negro pequeño y cruzado.

La pareja se mostró con looks muy similares en los que predominó la paleta de colores neutros y tonos tierra, una opción muy versátil y fácil de combinar. Además, se sumaron a la tendencia de las prendas oversize, que buscan priorizar la comodidad sin renunciar al estilo.

Giuliano Simeone look Instagram @giulisimeone Atlético de Madrid quiere retener a Giuliano Simeone hasta 2030 Tras la llegada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario del Atlético de Madrid, el club anunció su intención de retener y blindar a sus principales talentos. Esto incluye no solo a Julián Álvarez, delantero estrella pretendido por el Barcelona, sino también a Giuliano Simeone.

El hijo del Cholo tiene contrato hasta 2028 pero, según informó Marca, la intención del Colchonero es extenderlo dos años más, hasta 2030, ya que reconoce el talento y el buen desempeño que ha venido mostrando en la cancha. La intención de Simeone sería quedarse, así que todo estaría encaminado. En lo que va de la temporada, el argentino lleva jugados 16 partidos en los que convirtió 3 goles y repartió 5 asistencias. En total, suma 67 encuentros con el Atlético de Madrid, 8 tantos y 14 asistencias.