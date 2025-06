Alejandro Domínguez fue reelecto como presidente de la Conmebol hasta 2031

Boca: cuáles son las causas por los que Ayrton Costa no recibió la visa para ingresar a Estados Unidos

"Me siento animado y motivado para seguir adelante con este trabajo que empezamos hace un tiempo, mirando al futuro con muchísimo optimismo, con más alegría y con mucha más pasión, porque lo que se viene es aún mejor", afirmó durante su discurso.

"Para ser campeón tenés que tener el mejor equipo. Quienes conformamos la Conmebol sabemos que el partido recién comienza. Y no vamos a salir a competir: vamos a salir a ganar. Este no es un proyecto personal, es un juego en equipo y no importan los nombres, importa alcanzar el máximo trofeo para que el fútbol sudamericano mantenga en alto su historia y se proyecte para conquistar el mundo", anticipó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1933192096191594853&partner=&hide_thread=false El presidente de la CONMEBOL, @agdws, fue reelecto por unanimidad para un nuevo periodo al frente del ente rector del fútbol sudamericano.



O presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, foi reeleito por unanimidade para um novo mandato à frente da entidade máxima do futebol… pic.twitter.com/bN8nqoZTjB — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 12, 2025

Domínguez destacó la importancia de tener "clubes fuertes" y "jugadores que cobren en tiempo y forma", y de invertir "en la logística que va a asegurarnos el futuro". "Trabajando juntos, podemos soñar y solidificar las bases y las condiciones de nuestros clubes y asociaciones miembro", añadió.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó del Congreso de manera virtual y lo felicitó por su reelección. "En los últimos nueve años fueron muchos los logros de Conmebol y en los próximos años vendrán más, como en 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán el Mundial", señaló.

También el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, expresó su apoyo. "No quiero ser redundante pero en momentos difíciles, de refundación del fútbol sudamericano, de poca credibilidad, hay que tener muchísimos valores, pero también agallas para tomar decisiones", afirmó.