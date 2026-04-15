Ni Real Madrid ni Barcelona: quiénes son los flamantes semifinalistas de la Champions League Tras disputarse los cuartos de final, la máxima competencia europea de clubes entra en la recta final y varios de los candidatos de siempre quedaron en el camino. Por + Seguir en







Luis Díaz el héroe de la noche en Münich. REUTERS/Michaela Stache

Una jornada inolvidable se vivió en el cierre de los cuartos de final con una definición infartante: con la histórica clasificación de Bayern Múnich, en un partido histórico donde superó 4-3 a Real Madrid en Alemania, y el pase a la siguiente ronda de Arsenal, luego de empatar 0-0 vs. Sporting de Lisboa. Así, el certamen más importante de Europa ya conoce a sus cuatro mejores equipos que buscarán la gloria en la gran final en Budapest.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/2044521028823420978&partner=&hide_thread=false Champions League semi-finalists #UCL pic.twitter.com/PnmthReimO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2026 En una serie para el recuerdo, el Bayern Múnich logró eliminar al Merengue, máximo ganador del certamen (15). En el partido de vuelta disputado en el Allianz Arena, los alemanes se impusieron por 4-3 en un encuentro lleno de alternativas, sellando un marcador global de 6-4.

El partido, uno de los más vibrantes de la historia de la Orejona, comenzó con insólitos errores de los arqueros: Manuel Neuer falló en la salida y permitió que Arda Güler abriera el marcador a los 36 segundos. Sin embargo, el Bayern reaccionó con goles de Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y una joya final de Michael Olise a los 90 minutos. A pesar de los esfuerzos de Kylian Mbappé y un doblete de Güler, el equipo de Madrid se despidió del torneo tras sufrir también la expulsión de Eduardo Camavinga sobre el cierre.

real madrid bayern Real Madrid terminó con uno menos, tras la expulsión de Eduardo Camavinga. Por otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta sufrió pero logró su clasificación en Londres tras empatar 0-0 contra el Sporting de Lisboa. El equipo inglés hizo valer la victoria por 1-0 conseguida en la ida en Portugal para meterse entre los cuatro mejores. Su rival será el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que el martes pasado dio otro de los grandes impactos de la fase al eliminar al Barcelona. El conjunto "Colchonero" reafirma su mística copera y buscará una nueva final de la mano del entrenador argentino.

El cuarto invitado a esta instancia es el Paris Saint-Germain, el campeón vigente de la Champions League. El equipo francés, que venía de eliminar al Liverpool el martes, se posiciona como uno de los grandes candidatos al título tras superar una de las llaves más complejas del torneo.