Ni Real Madrid ni Barcelona: quiénes son los flamantes semifinalistas de la Champions League

Una jornada inolvidable se vivió en el cierre de los cuartos de final con una definición infartante: con la histórica clasificación de Bayern Múnich, en un partido histórico donde superó 4-3 a Real Madrid en Alemania, y el pase a la siguiente ronda de Arsenal, luego de empatar 0-0 vs. Sporting de Lisboa. Así, el certamen más importante de Europa ya conoce a sus cuatro mejores equipos que buscarán la gloria en la gran final en Budapest.
En una serie para el recuerdo, el Bayern Múnich logró eliminar al Merengue, máximo ganador del certamen (15). En el partido de vuelta disputado en el Allianz Arena, los alemanes se impusieron por 4-3 en un encuentro lleno de alternativas, sellando un marcador global de 6-4.
El partido, uno de los más vibrantes de la historia de la Orejona, comenzó con insólitos errores de los arqueros: Manuel Neuer falló en la salida y permitió que Arda Güler abriera el marcador a los 36 segundos. Sin embargo, el Bayern reaccionó con goles de Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y una joya final de Michael Olise a los 90 minutos. A pesar de los esfuerzos de Kylian Mbappé y un doblete de Güler, el equipo de Madrid se despidió del torneo tras sufrir también la expulsión de Eduardo Camavinga sobre el cierre.
El cuarto invitado a esta instancia es el Paris Saint-Germain, el campeón vigente de la Champions League. El equipo francés, que venía de eliminar al Liverpool el martes, se posiciona como uno de los grandes candidatos al título tras superar una de las llaves más complejas del torneo.
Cruces y fechas de las semifinales
Con estos resultados, el cuadro de las semifinales ha quedado definido de la siguiente manera:
Bayern Múnich vs. PSG: el partido de ida se jugará en Francia.
Arsenal vs. Atlético de Madrid: el primer encuentro tendrá lugar en España.
Los duelos de ida se disputarán los días 28 y 29 de abril, mientras que las revanchas para definir a los finalistas se llevarán a cabo el 5 y 6 de mayo. Europa se prepara para una definición apasionante que finalizará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, donde se sabrá el ganador de la 71ª edición del torneo
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