19 de marzo de 2026 Inicio
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Agustín Pichot, optimista sobre el Mundial de Rugby 2035 en Argentina: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado"

El excapitán de Los Pumas, uno de los impulsores de la candidatura, destacó que el país "ha dado sobradas muestras" de su capacidad para recibir un evento de esta magnitud. "Tenemos un país increíble y un público enorme", sostuvo.

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Agustín Pichot lideró a Los Pumas al histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007.

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Argentina quiere organizar el Mundial de Rugby 2035.
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En diálogo con Alejandro Coccia en Mañanas Argentinas, el ex medio scrum de Los Pumas inscribió al proyecto en la línea de trabajo iniciada con el tercer puesto obtenido en el Mundial 2007, que elevó el peso de Argentina en el mapa rugbístico y le permitió insertarse en distintos campeonatos internacionales, algo que hasta entonces no había sido posibles.

"El Rugby Championship con Australia, Nueva Zelanda y Australia; el Super Rugby; buenos desarrollos en el seven y también con las chicas, Las Yaguaretés; y el Super Rugby Americas, con todos los países de Sudamérica", enumeró. "Y en esa estrategia quedaba algo importante, que era lanzar un torneo así", sostuvo.

"Creo que que Argentina ha dado sobradas muestras. Además, en este Mundial de Fútbol 2030 se van a jugar partidos inaugurales, con infraestructura que por ahí faltaba renovarse un poco en el país", destacó.

Agustín Pichot Los Pumas Mundial rugby
Agustín Pichot, mano a mano con Alejandro Coccia en C5N.

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Consultado sobre las posibilidades concretas de ganar la puja por la organización del torneo, Pichot fue tajante: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado".

"Va a haber que remar, sí, pero estamos con ganas no solo yo sino varios de los dirigentes de Sudamérica. La región está muy respetada, calculo que hemos hecho las cosas bastante bien en los últimos 12 o 13 años a nivel dirigencial. Después, el juego es el juego", planteó.

"Tenemos primero un país increíble, socios estratégicos que por ahí en otros deportes son difíciles de conseguir, y muchas, muchas ganas. Y aparte, el rugby de clubes. Hay una afición en Argentina que es enorme, lo que significa el rugby en Tucumán, en Córdoba, cuando juegan los Pumas en Santiago del Estero. Me parece que es un deporte que ha sido cascoteado por no ser federal o muy elitista y yo y los que somos parte de ese juego sabemos que es un deporte muy federal y hemos hecho un esfuerzo gigante para que sea popular", remarcó el dirigente.

En cuanto a las posibles sedes en Argentina, Pichot habló de destinos con "estadios que pueden participar de una Copa del Mundo, con exigencias de palcos y todo. Pero también tengo el deseo de hacer algo especial en Ushuaia, por ejemplo. Que tal vez no tiene la infraestructura, pero es la cancha más austral del mundo y que eso sea un lugar icónico. El Mundial no tiene que ver solo con la super infraestructura y con el dinero, sino también con llegar a emociones o a sentimientos que perduren mucho más allá de 'tengo un estadio cinco estrellas y comí bárbaro en el VIP'. No me importa nada el VIP, sino que vayas a un lugar y veas un algo con tu hijo o tu hija y eso se quede para siempre", expresó.

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Los Pumas jugarán el Mundial de Rugby 2027 en Australia.

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"¿Quién no iría a un lugar a un evento mundial en una provincia y ni hablar si le toca en la suya? Gente que por ahí nunca fue un partido de rugby y tiene que ver con recibir un equipo en tu ciudad como los All Blacks, que a los lugares que van generan algo increíble con la comunidad, o Sudáfrica", concluyó.

La propuesta argentina prevé la utilización de la mayor parte de las sedes dentro del país, aunque se proyecta incluir al menos una ciudad en Brasil, Chile y Uruguay. Entre los países que han manifestado su interés en organizar la competencia figuran una candidatura conjunta de España, Italia y Portugal y otra de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La decisión sobre la sede definitiva del Mundial de Rugby 2035 se conocerá en noviembre de 2027, cuando el Consejo de World Rugby realice el anuncio oficial. Mientras tanto, la postulación sudamericana consolida su estrategia e incrementa su visibilidad ante la dirigencia internacional.

El Mundial Masculino de Rugby es el tercer evento deportivo más grande del mundo después del Mundial Masculino de Fútbol y los Juegos Olímpicos. El de mayor público fue Inglaterra 2015, con un total de 2.477.805 espectadores, con una ganancia de 250 millones de libras esterlinas en entradas, que quedan para la unión organizadora.

En el plano rugbístico, Argentina organizó tres mundiales juveniles (1997, 2010 y 2019) y un Mundial de Seven, disputado en 2001 en Mar del Plata con éxito de público, y que contó con la participación del propio Pichot.

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