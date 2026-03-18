Argentina avanza con su postulación para organizar el Mundial de Rugby 2035 La Unión Argentina de Rugby (UAR) recibió la visita de Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, quien mantuvo reuniones con las principales autoridades nacionales sobre una candidatura conjunta que incluiría a Brasil, Chile y Uruguay. Por + Seguir en







Argentina quiere organizar el Mundial de Rugby 2035. Scrum

La Unión Argentina de Rugby (UAR) avanzó en su postulación oficial para la organización de la Copa del Mundo de Rugby 2035, con la visita de Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, quien sostuvo reuniones clave en Buenos Aires con las principales autoridades del rugby nacional y regional.

"Este proyecto es encabezado por la Argentina para toda la región y se trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay, consolidando una propuesta que refleja el desarrollo del rugby sudamericano", explicó en un comunicado la entidad, en relación a la postulación conjunta que contaría con preponderancia argentina.

De la reunión y las jornadas de análisis participaron Gabriel Travaglini, presidente de la UAR; Félix Páez Molina, vicepresidente de la UAR; Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR; y Sol Iglesias, gerente general de la UAR.

"La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio", destacó Travaglini.

los pumas italia Los Pumas disputarán el próximo Mundial de Rugby en Australia en 2027. @lospumas El proceso para definir el anfitrión del Mundial de 2035 ya está en marcha y contempla varias etapas: la presentación de expresiones de interés en octubre de 2025, la entrega de cuestionarios detallados en el tercer trimestre de 2026, las visitas de inspección y evaluaciones de viabilidad a fines de 2026 y principios de 2027, la identificación de la sede preferida en mayo de 2027 y el anuncio oficial en noviembre de ese año.

La propuesta argentina prevé la utilización de la mayor parte de las sedes dentro del país, aunque se proyecta incluir al menos una ciudad en Brasil, Chile y Uruguay. Entre los países que han manifestado su interés en organizar la competencia figuran una candidatura conjunta de España, Italia y Portugal y otra de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La decisión sobre la sede definitiva del Mundial de Rugby 2035 se conocerá en noviembre de 2027, cuando el Consejo de World Rugby realice el anuncio oficial. Mientras tanto, la postulación sudamericana consolida su estrategia e incrementa su visibilidad ante la dirigencia internacional.