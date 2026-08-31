31 de agosto de 2026 Inicio
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Exequiel Zeballos deja Boca: cuánta plata le quedaría al club y una cláusula clave a futuro

Finalmente, el Xeneize llegó a un acuerdo con el delantero, quien quedaba libre en diciembre y podía no dejarle ninguna retribución económica al irse libre. Así, continuará su carrera en el Monza, de la Serie A de Italia.

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Exequiel Zeballos deja Boca para convertirse en el nuevo jugador del Monza de Italia
Exequiel Zeballos deja Boca para convertirse en el nuevo jugador del Monza de Italia

Exequiel Zeballos está a un paso de dejar Boca Juniors para continuar su carrera en el fútbol europeo. Según trascendió, el Xeneize y Monza de Italia alcanzaron un acuerdo verbal por el traspaso del delantero, en una operación que contempla el pago de 4 millones de euros y una cláusula del 40% sobre una futura venta a favor del club de la Ribera.

El lateral de 25 años refuerza un sector débil de la defensa de Racing.
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El futbolista de 24 años viajará a Italia para someterse a las pruebas médicas correspondientes y, si no surgen inconvenientes, firmará su contrato con el conjunto italiano. De esta manera, Zeballos tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo después de desarrollar toda su carrera profesional en Boca.

La negociación tuvo distintos capítulos durante las últimas semanas. El delantero había despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos Napoli y Parma, pero finalmente Monza aceleró las gestiones y logró quedarse con el atacante santiagueño. La operación se produce además en un momento particular para Boca, ya que el contrato de Zeballos vencía a fines de 2026.

La carrera del Changuito en Boca

Nacido el 24 de abril de 2002 en La Banda, Santiago del Estero, Zeballos llegó a las divisiones inferiores de Boca después de comenzar su formación en Sarmiento de La Banda. Se incorporó al Xeneize en 2016 y cuatro años después firmó su primer contrato profesional.

Su debut oficial con la camiseta de Boca se produjo el 29 de noviembre de 2020. Desde entonces, el extremo fue construyendo su lugar en el plantel y se convirtió en una de las apariciones más prometedoras surgidas de las inferiores del club.

Su recorrido, sin embargo, estuvo marcado por varias lesiones. Una de las más importantes ocurrió en 2022, cuando sufrió una grave lesión en el tobillo derecho durante un partido de Copa Argentina. Ese problema físico lo obligó a atravesar un largo período de recuperación. También tuvo diferentes inconvenientes musculares y una lesión de rodilla que condicionaron su continuidad.

A pesar de los obstáculos, Zeballos tuvo momentos destacados con la camiseta de Boca. Uno de ellos fue el Superclásico de noviembre de 2025, cuando fue figura en el triunfo ante River: marcó un gol y asistió en otro para la victoria del Xeneize.

Ahora cerrará su etapa en Boca para afrontar el desafío de jugar por primera vez fuera de la Argentina.

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