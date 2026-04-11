11 de abril de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo de Claudio Úbeda, que no contará con su capitán, quiere estirar el invicto de diez partidos sin derrotas, mientras que los de Avellaneda buscan escalar a los primeros puestos de la Zona A, tras ganarle el clásico a Racing.

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El Rojo y el Xeneize jugarán en La Boca.

El Rojo y el Xeneize jugarán en La Boca.

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Por la fecha 14 del torneo Apertura, Boca recibe a Independiente en la Bombonera con el objetivo de mantenerse en los primeros puestos de la Zona A y poder clasificar a los playoffs. El encuentro estará dirigido por el árbitro Andrés Merlos.

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La victoria por Copa Libertadores en el debut le dio un aire de tranquilidad a Claudio Úbeda y ahora vuelve a enfocar al equipo en el torneo local, en donde lleva diez partidos sin perder, pero solo con tres triunfos. El DT no podrá contar con una de sus máximas figuras como lo es Leandro Paredes por haber llegado a la quinta amarilla.

El técnico puede contar con el arquero Agustín Marchesín y el delantero Exequiel Zeballos, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones y pueden estar a disposición.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Quinteros vienen de vivir un momento inolvidable tras vencer a Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Con esa victoria consiguieron el envión y se metieron entre los más destacados de la zona A. El DT no va a poder contar con Ignacio Pusetto y Santiago Montiel será baja tras el desgarro que lo obligó a abandonar el derbi.

Boca vs. Independiente: horario y TV

  • Horario: 19.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Lucas Novelli
  • Estadio: La Bombonera

Boca vs. Independiente: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros

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