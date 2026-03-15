A qué hora juega River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo En su segunda presentación, esta vez de local, el Chacho Coudet prepara un equipo con algunos cambios respecto al triunfo frente a Huracán. Por + Seguir en







Chacho Coudet vuelve al Monumental, esta vez, como entenador de River X (@CASarmientoOf)

River jugará este domingo frente a Sarmiento de Junín, en lo que será la primera presentación de Eduardo “Chacho” Coudet en el Monumental, ante su gente, por la 10° fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca del segundo triunfo consecutivo.

El Millonario viene de ganarle 2 a 1 a Huracán en condición de visitante, que marcó el inicio de la era de Coudet en Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo, y que, además, le permitió acomodarse en la quinta posición de la tabla con 14 puntos. Por lo tanto, de conseguir una nueva victoria, podrían meterse de lleno en la pelea por la punta y asegurarse un lugar para poder clasificarse a los playoffs.

Tras sus primeros puntos, el Chacho se mostró conforme con lo que mostró su equipo, por lo que, para este encuentro, su idea es repetir el 11 de su debut, pero tiene algunos jugadores entre algodones, por lo que los esperará hasta último momento para confirmar el equipo.

La primera duda está en Sebastián Driussi, ya que arrastra una pubalgia que en Parque Patricios lo forzó a dejar la cancha en el entretiempo. Si sigue sin dolor, permanecerá como el 9; si no, ingresará Joaquín Freitas.

Por su parte, podría regresar al primer equipo Juan Fernando Quintero, que por volver de un desgarro, arrancó desde el banco. Ahora quedará en manos del DT decidir si le devuelve la titularidad o no: Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre son los que podrían salir.