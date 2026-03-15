15 de marzo de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En su segunda presentación, esta vez de local, el Chacho Coudet prepara un equipo con algunos cambios respecto al triunfo frente a Huracán.

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Chacho Coudet vuelve al Monumental

Chacho Coudet vuelve al Monumental, esta vez, como entenador de River

X (@CASarmientoOf)

River jugará este domingo frente a Sarmiento de Junín, en lo que será la primera presentación de Eduardo “Chacho” Coudet en el Monumental, ante su gente, por la 10° fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca del segundo triunfo consecutivo.

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El Millonario viene de ganarle 2 a 1 a Huracán en condición de visitante, que marcó el inicio de la era de Coudet en Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo, y que, además, le permitió acomodarse en la quinta posición de la tabla con 14 puntos. Por lo tanto, de conseguir una nueva victoria, podrían meterse de lleno en la pelea por la punta y asegurarse un lugar para poder clasificarse a los playoffs.

Tras sus primeros puntos, el Chacho se mostró conforme con lo que mostró su equipo, por lo que, para este encuentro, su idea es repetir el 11 de su debut, pero tiene algunos jugadores entre algodones, por lo que los esperará hasta último momento para confirmar el equipo.

La primera duda está en Sebastián Driussi, ya que arrastra una pubalgia que en Parque Patricios lo forzó a dejar la cancha en el entretiempo. Si sigue sin dolor, permanecerá como el 9; si no, ingresará Joaquín Freitas.

Por su parte, podría regresar al primer equipo Juan Fernando Quintero, que por volver de un desgarro, arrancó desde el banco. Ahora quedará en manos del DT decidir si le devuelve la titularidad o no: Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre son los que podrían salir.

Por su parte, el Verde viene de empatar como local sin goles contra Racing, en un partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la “Academia.

En lo que respecta el equipo que saldrá al Monumental, Facundo Sava mantendría la base de los últimos dos partidos.

Si bien está duodécimo con solo 10 puntos, el equipo de Junín podría meterse en la discusión para entrar a puestos de clasificación a los playoffs en caso de conseguir un triunfo en El Monumental.

River vs. Sarmiento: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19:45
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Adrián Franklin

River vs. Sarmiento: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
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