Debut ganador del River de Chacho Coudet: superó 2-1 a Huracán en el Tomás A. Ducó En el estreno del entrenador, el Millonario mostró chispazos de buen fútbol y, con goles de Driussi y Montiel (penal), le ganó bien al Globo en Parque Patricios y volvió al triunfo por la 10ª fecha del Torneo Apertura.







Driussi festeja su gol junto a Kendry Páez. Chacho Coudet y sus primeras indicaciones en River. River Plate visita a Huracán en el estreno del Chacho Coudet como DT.

River Plate le ganó 2-1 a Huracán, en el estadio Tomas Adolfo Ducó, en Parque Patricios, por la 10ª fecha del Torneo Apertura, en el debut de Eduardo Chacho Coudet como flamante entrenador del Millonario. Con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penal, el equipo de Núñez mostró momentos de buen fútbol y superó con justicia al Quemero en su casa. El partido contó con un aforo reducido de 15 mil personas para los socios locales debido al derrumbe del estacionamiento del edificio a pocos metros de la sede del Globo.

river huracan equipo coudet El primer equipo titular del Chacho Coudet en River. @RiverPlate El River del Chacho Coudet dijo presente desde el minuto 1. A pura intensidad, sin posiciones fijas, el Millonario se paró con el esquema táctico preferido del entrenador: 4-1-3-2. El ingreso del ecuatoriano Kendry Páez como segundo delantero y Tomás Galván flotando detrás de los puntas. El vértigo y el rigor físico fue la primera impresión de este nuevo equipo.

Así, llegó el primer gol de la nueva era. Sebastián Driussi, el 9 titular del equipo visitante, inició y terminó la jugada que desembocó en el 1-0 parcial: tras un lindo pase a Gonzalo Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 desbordó como en las viejas épocas y le puso un centro-asistencia justo al goleador de River para la alegría riverplatense.

driussi gol huracan river Driussi hizo el gol y fue reemplazado en el entretiempo. @RiverPlate Sin embargo, el equipo de Diego Martínez reaccionó a tiempo y fue su jugador más peligroso, el ecuatoriano Jordy Caicedo, quien fabricó un penal sobre el final del primer tiempo: se dejó caer tras un agarrón de Lucas Martínez Quarta y el árbitro Nicolás Ramírez compró. El arquero Santiago Beltrán adivinó el palo, pero el delantero, observado por el entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Becaccece no perdonó. Fue 1-1 al descanso y no estaba mal.

Coudet movió el banco en el entretiempo y metió al pibe Joaquín Freitas. Con el empuje del juvenil y las ganas de varios jugadores, el Millonario arrinconó al local, que se dedicó a bancar el resultado y pescar alguna contra. De tanto ir, River encontró una chance clarísima para marcar la diferencia. Fabio Pereyra bajó en el área a Subiabre, sin embargo, el recién ingresado Juanfer Quintero no pudo doblegar al arquero Hernán Galíndez desde los doce pasos.