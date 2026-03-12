12 de marzo de 2026 Inicio
Debut ganador del River de Chacho Coudet: superó 2-1 a Huracán en el Tomás A. Ducó

En el estreno del entrenador, el Millonario mostró chispazos de buen fútbol y, con goles de Driussi y Montiel (penal), le ganó bien al Globo en Parque Patricios y volvió al triunfo por la 10ª fecha del Torneo Apertura.

Driussi festeja su gol junto a Kendry Páez.

Chacho Coudet y sus primeras indicaciones en River.

River Plate visita a Huracán en el estreno del Chacho Coudet como DT.

River Plate le ganó 2-1 a Huracán, en el estadio Tomas Adolfo Ducó, en Parque Patricios, por la 10ª fecha del Torneo Apertura, en el debut de Eduardo Chacho Coudet como flamante entrenador del Millonario. Con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penal, el equipo de Núñez mostró momentos de buen fútbol y superó con justicia al Quemero en su casa. El partido contó con un aforo reducido de 15 mil personas para los socios locales debido al derrumbe del estacionamiento del edificio a pocos metros de la sede del Globo.

Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.
river huracan equipo coudet
El primer equipo titular del Chacho Coudet en River.

El River del Chacho Coudet dijo presente desde el minuto 1. A pura intensidad, sin posiciones fijas, el Millonario se paró con el esquema táctico preferido del entrenador: 4-1-3-2. El ingreso del ecuatoriano Kendry Páez como segundo delantero y Tomás Galván flotando detrás de los puntas. El vértigo y el rigor físico fue la primera impresión de este nuevo equipo.

Así, llegó el primer gol de la nueva era. Sebastián Driussi, el 9 titular del equipo visitante, inició y terminó la jugada que desembocó en el 1-0 parcial: tras un lindo pase a Gonzalo Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 desbordó como en las viejas épocas y le puso un centro-asistencia justo al goleador de River para la alegría riverplatense.

driussi gol huracan river
Driussi hizo el gol y fue reemplazado en el entretiempo.

Sin embargo, el equipo de Diego Martínez reaccionó a tiempo y fue su jugador más peligroso, el ecuatoriano Jordy Caicedo, quien fabricó un penal sobre el final del primer tiempo: se dejó caer tras un agarrón de Lucas Martínez Quarta y el árbitro Nicolás Ramírez compró. El arquero Santiago Beltrán adivinó el palo, pero el delantero, observado por el entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Becaccece no perdonó. Fue 1-1 al descanso y no estaba mal.

Coudet movió el banco en el entretiempo y metió al pibe Joaquín Freitas. Con el empuje del juvenil y las ganas de varios jugadores, el Millonario arrinconó al local, que se dedicó a bancar el resultado y pescar alguna contra. De tanto ir, River encontró una chance clarísima para marcar la diferencia. Fabio Pereyra bajó en el área a Subiabre, sin embargo, el recién ingresado Juanfer Quintero no pudo doblegar al arquero Hernán Galíndez desde los doce pasos.

El mal trago para el equipo del Chacho pasó rápido, ya que el colombiano se redimió tras un tiro libre. El balón pegó en el brazo izquierdo del defensor Emmanuel Ojeda de Huracán. Asimismo, decidió expulsar a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta. El delantero millonario agredió al local por romper el sector del punto penal.

Huracán vs. River, en Parque Patricios: las formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta (Luciano Giménez); Jordy Caicedo (Lucas Blondel) y Alejandro Martínez (Juan Bisanz). DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña (Matías Viña); Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván (Juanfer Quintero); Kendry Páez (Paulo Díaz), Sebastián Driussi (Joaquín Freitas), Ian Subiabre (Facundo Colidio). DT: Eduardo Coudet.

Mirá los goles del partido entre River y Huracán en Parque Patricios

