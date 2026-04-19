A qué hora juega River vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El equipo de Eduardo Coudet busca seguir con su racha ganadora en sus primeros partidos, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda quiere mantener la regularidad y arruinar la fiesta del Monumental que tendrá un recibimiento histórico. Por + Seguir en







El encuentro comienza a las 17. Redes sociales

El estadio Más Monumental será el escenario de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca. El encuentro se disputará en el marco de la fecha N°15 del torneo Apertura y contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Héctor Paleta estará en el VAR.

El equipo de Eduardo Coudet viene de racha positiva en cuanto a lo futbolístico porque no pierde desde su llegada al club. Además, viene de ganar el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por 2 a 0 y, por Copa Sudamericana, derrotó a Carabobo 1 a 0 y quedó como único líder.

Su presente es bueno, pero dos malas noticias tomaron protagonismo: se lesionaron Fausto Vera y Juan Fernando Quintero. El primero tiene un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el segundo padece un desgarro grado I del psoas ilíaco izquierdo.

Chacho Coudet Coudet tiene varias dudas y una estaría casi definida que es el ingreso del juvenil Juan Cruz Meza, ya que Giuliano Galoppo no sumó minutos desde el regreso de su lesión. Otra de las dudas es Ian Subiabre o Kendry Páez.

Por el otro lado, los de Claudio Úbeda vienen de empatar en el clásico contra Independiente por 1 a 1, pero por Copa Libertadores derrotaron a Barcelona de Ecuador por 3 a 0 y se ubican como líderes del Grupo D. En el torneo no pierden desde la cuarta fecha, pero los empates lo dejan cuarto.