19 de abril de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo de Eduardo Coudet busca seguir con su racha ganadora en sus primeros partidos, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda quiere mantener la regularidad y arruinar la fiesta del Monumental que tendrá un recibimiento histórico.

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El encuentro comienza a las 17.

El encuentro comienza a las 17.

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El estadio Más Monumental será el escenario de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca. El encuentro se disputará en el marco de la fecha N°15 del torneo Apertura y contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Héctor Paleta estará en el VAR.

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El equipo de Eduardo Coudet viene de racha positiva en cuanto a lo futbolístico porque no pierde desde su llegada al club. Además, viene de ganar el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por 2 a 0 y, por Copa Sudamericana, derrotó a Carabobo 1 a 0 y quedó como único líder.

Su presente es bueno, pero dos malas noticias tomaron protagonismo: se lesionaron Fausto Vera y Juan Fernando Quintero. El primero tiene un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el segundo padece un desgarro grado I del psoas ilíaco izquierdo.

Chacho Coudet

Coudet tiene varias dudas y una estaría casi definida que es el ingreso del juvenil Juan Cruz Meza, ya que Giuliano Galoppo no sumó minutos desde el regreso de su lesión. Otra de las dudas es Ian Subiabre o Kendry Páez.

Por el otro lado, los de Claudio Úbeda vienen de empatar en el clásico contra Independiente por 1 a 1, pero por Copa Libertadores derrotaron a Barcelona de Ecuador por 3 a 0 y se ubican como líderes del Grupo D. En el torneo no pierden desde la cuarta fecha, pero los empates lo dejan cuarto.

Claudio Úbeda

En cuanto al equipo para el partido, Úbeda debe hacer un cambio obligado y se trata de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha en el partido por copa. Por eso, ingresará Leandro Brey en su lugar, en lo que será su primer Superclásico.

Las dudas del Úbeda tienen que ver con la línea defensiva que, respecto al último entrenamiento que fue el del sábado, se inclinaría por un 4-4-2 y mantendría a Marcelo Weigandt entre los titulares.

River vs. Boca: cómo verlo en vivo y a qué hora

  • Hora: 17
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Premium
  • Estadio: Antonio Vespucio Liberti – Más Monumental
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Héctor Paleta

Racing vs. River: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
  • Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
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