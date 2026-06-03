3 de junio de 2026 Inicio
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Millones de hinchas hacen viral al nuevo hit del Mundial 2026: adiós al "Muchachos" de Qatar 2022

Una propuesta musical balcánica revoluciona las redes sociales y aspira a convertirse en el himno indiscutido de la competencia

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Una canción balcánica apunta a ser la más reproducida durante el Mundial.

Una canción balcánica apunta a ser la más reproducida durante el Mundial.

"I am from Bosnia, take me to America": Bosnia aportó el primer hit musical del Mundial 2026 y aspira a adueñarse de la corona que tenía "Muchachos", la cual se consolidó como una marca generacional del campeonato obtenido por la Argentina de Lionel Messi en Qatar 2022. La propuesta no solo busca encender la pasión de los hinchas en las tribunas, sino también convertirse en el nuevo fenómeno global.

Un momento del encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini.
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La banda de rock Dubioza Kolektiv adaptó una de sus canciones con motivo del torneo y el martes esta nueva versión registraba millones de reproducciones en las diferentes plataformas, perfilándose una de las melodías de esta Copa del Mundo. En el videoclip lanzado a fines de mayo, los artistas disputan un partido de fútbol improvisado, vistiendo casacas amarillas y e instrumentos en las manos mientras preparan cepavi, una carne a la parrilla característica de la región de los Balcanes.

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“Nuestro video, que ha debido costar seis marcos (3 euros), se grabó en el barrio, que de alguna manera es el equivalente a una favela en Colombia o Brasil. Creo que la gente ha reconocido esa estética: el fútbol es eso, un balón hecho trizas y una portería pintada en un muro, y los pobres jugando al fútbol”, detalló a la AFP Brano Jakubovic, de 47 años, instrumentista y compositor de la letra.

“Estamos presentes en las redes”, aclara Vedran Mujavic, bajista del conjunto. “Pero hoy es mucho más difícil obtener ese millón de clicks, likes y visitas que hace cinco o diez años (...) así que cuando un millón de personas ven el vídeo en una semana y que llega a gente de todo el mundo, estás contento”, agregó.

Esto ocurre aún cuando la composición no es reciente. U.S.A., lanzada en 2011, refería originalmente a la forma en la que “los bosnios u otros habitantes de Europa del Este emigran a Estados Unidos en busca de una vida mejor y del sueño americano”, relata Bruno.

Cuándo comienza el Mundial 2026

La competencia dará inicio el jueves 11 de junio con el partido de apertura entre uno de los organizadores, México, y Sudáfrica. El encuentro válido por el Grupo A está fijado para las 16 (hora argentina), luego de la Ceremonia de Apertura, en el histórico estadio Azteca, que pasará a ser el primer estadio en ser empleado en tres citas mundialistas diferentes debido a que asimismo fue escenario en 1970 y 1986.

Trionda - Mundial 2026

Una singularidad del Mundial 2026, aparte de que se consolidará como el más multitudinario de la historia, con 48 equipos y 104 partidos, radica en que contará con otros dos actos de apertura y se llevarán a cabo en Estados Unidos y Canadá en la previa del estreno de sus correspondientes seleccionados. El combinado estadounidense, liderado por Mauricio Pochettino, realizará su debut el 12 de junio a las 22 ante la Paraguay de Gustavo Alfaro en Los Angeles por el grupo D. Esa misma jornada, aunque a las 16, los canadienses se medirán contra Bosnia-Herzegovina en Toronto por el grupo B.

El campeonato concluirá con la final, fijada para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este histórico cierre no solo consagrará al nuevo dueño de la gloria futbolística global, sino que además pondrá fin al despliegue organizativo más imponente y multitudinario que se haya registrado jamás en la historia de los Mundiales.

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