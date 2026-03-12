A qué hora juega Huracán vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Huracán jugará frente a River en el Tomás Adolfo Ducó por la 10° fecha del Torneo Apertura de la Zona A, en un estadio con aforo reducido luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.
Eduardo “Chacho” Coudet debutará en el Millonario sin muchas modificaciones en el equipo. El choque por la 10° fecha se jugará en el Tomás Adolfo Ducó con la presencia de apenas 15 mil personas.
Huracán jugará frente a River en el Tomás Adolfo Ducó por la 10° fecha del Torneo Apertura de la Zona A, en un estadio con aforo reducido luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.
La principal novedad del Millonario será el debut como director técnico de Eduardo “Chacho” Coudet, quien llega a Núñez para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien decidió dar un paso al costado luego de una serie de malos resultados en los últimos meses.
Pese a marcar un nuevo rumbo en el conjunto de Núñez, que ocupa la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, una victoria le servirá para afianzar la nueva era y sobre todo para lograr permanecer dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.
Pensando en la primera formación que presentará el Chacho, se espera que no haga muchas modificaciones, por lo que mantendría casi toda la estructura respecto al último partido frente a Banfield, aunque podría tener dos dudas: Juan Fernando Quintero, quien, si bien ya se encuentra recuperado de su lesión y podría ser de la partida, en caso de que no juegue de titular, Kendry Paéz y Santiago Lencina podrían ocupar su lugar en el campo de juego.
En tanto, en la delantera, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Maximiliano Salas son de la consideración del nuevo técnico para pelear por ser el acompañante de Sebastián Driussi desde el arranque.
Por su parte, el Globo, que está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, finalmente podrá hacer de local en su estadio con la presencia de 15 mil hinchas, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.
Ya pensando, en el primer equipo, Diego Martínez podría realizar solo un cambio respecto al 11 titular que ganó por 3 a 1 frente a Belgrano: podría darse el debut de la reciente incorporación, Lucas Blondel, proveniente de Boca, quien ocupará el lugar de Ignacio Campo.