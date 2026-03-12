A qué hora juega Huracán vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Eduardo “Chacho” Coudet debutará en el Millonario sin muchas modificaciones en el equipo. El choque por la 10° fecha se jugará en el Tomás Adolfo Ducó con la presencia de apenas 15 mil personas. Por + Seguir en







Huracán y River jugarán este jueves desde las 21.30 en un Tomás Adolfo Ducó

Huracán jugará frente a River en el Tomás Adolfo Ducó por la 10° fecha del Torneo Apertura de la Zona A, en un estadio con aforo reducido luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.

La principal novedad del Millonario será el debut como director técnico de Eduardo “Chacho” Coudet, quien llega a Núñez para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien decidió dar un paso al costado luego de una serie de malos resultados en los últimos meses.

Pese a marcar un nuevo rumbo en el conjunto de Núñez, que ocupa la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, una victoria le servirá para afianzar la nueva era y sobre todo para lograr permanecer dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Pensando en la primera formación que presentará el Chacho, se espera que no haga muchas modificaciones, por lo que mantendría casi toda la estructura respecto al último partido frente a Banfield, aunque podría tener dos dudas: Juan Fernando Quintero, quien, si bien ya se encuentra recuperado de su lesión y podría ser de la partida, en caso de que no juegue de titular, Kendry Paéz y Santiago Lencina podrían ocupar su lugar en el campo de juego.

En tanto, en la delantera, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Maximiliano Salas son de la consideración del nuevo técnico para pelear por ser el acompañante de Sebastián Driussi desde el arranque.