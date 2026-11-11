11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Mientras esperaba en un semáforo en Miami surgió un encuentro inesperado con el capitán del Inter Miami.

Por
Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.

Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.

Redes sociales

Un semáforo de Miami fue el escenario de un encuentro que el creador de contenidos Serg Barrera jamás había imaginado. El influencer que vive en Estados Unidos se cruzó por casualidad con Lionel Messi mientras manejaba y no dejó pasar la oportunidad de pedirle un autógrafo.

La venta de entradas de platea será este miércoles 11 de noviembre a partir de las 17 vía online.
Te puede interesar:

Final de la Copa Libertadores: Estudiantes lanza a la venta un nuevo remanente de entradas

Al notar quién iba detrás, Barrera estacionó, tomó un marcador y bajó con una camiseta de la Selección argentina para acercarse al jugador del Inter Miami, quien accedió al pedido y firmó la camiseta, para luego posar para una foto junto al joven. La emoción fue tan grande que Barrera todavía no podía procesar lo ocurrido cuando decidió contar la experiencia en su canal de YouTube.

Lo que más lo sorprendió no fue solo la firma, sino la actitud del campeón del mundo cuando la luz del semáforo ya estaba en verde. Messi esperó con paciencia, sin tocar bocina ni mostrarse enojado, y para el joven ese detalle fue otra muestra de su sencillez.

Así fue el encuentro de Messi con el fanático

Según relató en su video, todo sucedió alrededor de las 16.30. Barrera acababa de enviar dos camisetas que había vendido por eBay y pasó en auto cerca del barrio donde vive el futbolista. Mientras esperaba en un semáforo, vio por el espejo retrovisor que un Mercedes-Benz se detenía detrás de él.

Al mirar con más detenimiento, reconoció a un hombre con barba al volante y también notó que había un chico en el asiento del acompañante. Recordó que en ese instante pensó "¡Es Messi! ¡Dios mío, es Messi!". Rápidamente puso el auto en posición de estacionamiento, bajó con un marcador y la camiseta argentina y se acercó al auto.

El encuentro terminó de la mejor manera, con la camiseta firmada y una foto de recuerdo. Barrera contó que apenas pudo intercambiar unas palabras con el rosarino en donde le contó que su padre era rosarino. Uno de los detalles que le llamó la atención fue la ropa de Ciro, el menor de los hijos de Leo, que llevaba puesta una camiseta de Newell's.

Después de conseguir la firma, volvió a su auto. El semáforo ya estaba en verde, pero los nervios le jugaron una mala pasada, ya que todavía tenía la palanca en posición de estacionamiento y tardó en arrancar. Según contó, Messi esperó sin que se le escapara una bocina ni una mueca de fastidio, una actitud que el joven valoró especialmente.

Para el creador de contenido, ese comportamiento confirmó lo que ya pensaba de su ídolo. "Es una de las personas famosas más sencillas que conocí en mi vida", expresó. También recordó que admira a Messi desde los cuatro años, cuando su papá, argentino, le transmitió la pasión por el fútbol. Terminó el relato diciendo: "Finalmente conocí a mi ídolo. Es una locura".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La camiseta de Boca fue arrojada al papamovil. 

Video: la reacción del papa León XIV cuando le tiraron una camiseta de Boca en el papamóvil

El Inglés, Carlos Babington.

De qué murió Carlos Babington, emblema del fútbol argentino

El exzaguero uruguayo estuvo trabajando en la visita del Sumo Pontífice.

Pasó de ser futbolista profesional y a ser parte de la custodia de la visita del papa León XIV

El Inglés tenía 77 años.

Dolor en el fútbol: murió Carlos Babington, símbolo de Huracán

El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026.

Manchester United busca a Mauricio Pochettino para salir del fondo de la Premier League

El futbolista integra el plantel de Boca.

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Rating Cero

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

La señal televisiva tuvo un buen desempeño con su audiencia.

El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

El hecho ocurrió en Cafè didees, el magazine matinal de la televisión española. 

Terror en vivo: un grupo de encapuchados se metieron a un programa y cortaron la señal

Un reconocido actor de Disney falleció en los últimos días.

Luto en Disney: murió un famoso actor tras luchar contra un cáncer de pulmón

El Papa emocionó a todos en Luján: Pía Shaw lloró al aire.

Pía Shaw se quebró al aire después de ver pasar a León XIV en el papamóvil

Keach se mantuvo activo hasta los últimos años.

De qué murió Stacy Keach, actor de Prision Break

últimas noticias

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

Hace 6 minutos
El papa León XIV se despidió de la Argentina.

La emotiva despedida de León XIV tras su visita a la Argentina: "Este país ahora tiene dos papas"

Hace 9 minutos
Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.

Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Hace 11 minutos
El riesgo país se mantiene en torno a los 850 puntos. 

El riesgo país encontró su nuevo piso: se mantiene arriba de los 850 puntos

Hace 13 minutos
El dólar se ubica arriba de los $1.500. 

En el primer día hábil de la semana, el dólar se ubica en $1.570

Hace 14 minutos