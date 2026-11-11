Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Un semáforo de Miami fue el escenario de un encuentro que el creador de contenidos Serg Barrera jamás había imaginado. El influencer que vive en Estados Unidos se cruzó por casualidad con Lionel Messi mientras manejaba y no dejó pasar la oportunidad de pedirle un autógrafo.

Al notar quién iba detrás, Barrera estacionó, tomó un marcador y bajó con una camiseta de la Selección argentina para acercarse al jugador del Inter Miami, quien accedió al pedido y firmó la camiseta, para luego posar para una foto junto al joven. La emoción fue tan grande que Barrera todavía no podía procesar lo ocurrido cuando decidió contar la experiencia en su canal de YouTube.

Lo que más lo sorprendió no fue solo la firma, sino la actitud del campeón del mundo cuando la luz del semáforo ya estaba en verde. Messi esperó con paciencia, sin tocar bocina ni mostrarse enojado, y para el joven ese detalle fue otra muestra de su sencillez.

Según relató en su video, todo sucedió alrededor de las 16.30. Barrera acababa de enviar dos camisetas que había vendido por eBay y pasó en auto cerca del barrio donde vive el futbolista. Mientras esperaba en un semáforo, vio por el espejo retrovisor que un Mercedes-Benz se detenía detrás de él.

Al mirar con más detenimiento, reconoció a un hombre con barba al volante y también notó que había un chico en el asiento del acompañante. Recordó que en ese instante pensó " ¡Es Messi! ¡Dios mío, es Messi!". Rápidamente puso el auto en posición de estacionamiento, bajó con un marcador y la camiseta argentina y se acercó al auto.

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El encuentro terminó de la mejor manera, con la camiseta firmada y una foto de recuerdo. Barrera contó que apenas pudo intercambiar unas palabras con el rosarino en donde le contó que su padre era rosarino. Uno de los detalles que le llamó la atención fue la ropa de Ciro, el menor de los hijos de Leo, que llevaba puesta una camiseta de Newell's.

Después de conseguir la firma, volvió a su auto. El semáforo ya estaba en verde, pero los nervios le jugaron una mala pasada, ya que todavía tenía la palanca en posición de estacionamiento y tardó en arrancar. Según contó, Messi esperó sin que se le escapara una bocina ni una mueca de fastidio, una actitud que el joven valoró especialmente.

Para el creador de contenido, ese comportamiento confirmó lo que ya pensaba de su ídolo. "Es una de las personas famosas más sencillas que conocí en mi vida", expresó. También recordó que admira a Messi desde los cuatro años, cuando su papá, argentino, le transmitió la pasión por el fútbol. Terminó el relato diciendo: "Finalmente conocí a mi ídolo. Es una locura".