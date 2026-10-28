WELL FEST: Santiago del Estero será el punto de partida de un festival federal dedicado al bienestar El 14 y 15 de noviembre, el Parque del Encuentro será sede de una propuesta que integrará salud, movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento. Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, el festival busca promover una mirada integral del bienestar y proyectarse hacia distintas ciudades del país. Por Agregar C5N en









Una propuesta que busca ampliar la conversación sobre el bienestar.

La revolución del bienestar está por comenzar. En noviembre, Santiago del Estero será el punto de partida de WELL FEST, un festival que propone reunir en un mismo espacio experiencias, contenidos y actividades vinculadas con la salud, la prevención y la calidad de vida. Con sello argentino y espíritu federal, la iniciativa nace con el objetivo de impulsar una nueva conversación sobre cómo nos cuidamos, nos conectamos y vivimos.

Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, WELL FEST se presenta como una propuesta integral que combina movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento, con una mirada que abarca distintas dimensiones del bienestar. Su enfoque parte de una idea central: el cuidado personal no se limita a la salud física, sino que también incluye el equilibrio emocional y mental, los vínculos humanos y la búsqueda de propósito.

WELL FEST busca generar un espacio de encuentro. Tres pilares para una mirada integral del bienestar La propuesta se organiza en torno a tres pilares: bienestar físico; bienestar emocional y mental; y bienestar espiritual y propósito. A partir de ellos, el festival busca acercar al público experiencias relacionadas con la actividad física, el deporte, la alimentación saludable, la medicina preventiva, el descanso, la gestión del estrés, el mindfulness y la conexión con los demás.

Con una convocatoria pensada para personas de distintas edades y generaciones, WELL FEST busca generar un espacio de encuentro donde el aprendizaje y la participación se integren con experiencias para compartir en comunidad. La iniciativa contempla una combinación de actividades presenciales, contenidos y propuestas vinculadas con el cuidado integral.

Una convocatoria pensada para personas de distintas edades y generaciones. Una propuesta con identidad argentina y proyección federal Uno de los rasgos centrales de WELL FEST es su carácter itinerante. Santiago del Estero será el punto de partida de una iniciativa concebida para recorrer distintas ciudades de la Argentina y adaptarse a la identidad cultural de cada territorio. La propuesta busca así ampliar la conversación sobre el bienestar y acercarla a diferentes comunidades del país.

Más que un evento aislado, WELL FEST se proyecta como una plataforma que articula experiencias, contenidos y comunidad, con la intención de sostener el vínculo con el bienestar más allá de los días del festival. La primera edición en Santiago del Estero se realizará el 14 y 15 de noviembre de 2026, en el Parque del Encuentro, y marcará el inicio de esta propuesta que busca integrar salud, prevención, conocimiento y conexión humana bajo una misma idea: construir nuevas formas de vivir el bienestar. Una plataforma que articula experiencias, contenidos y comunidad. WELL FEST INSCRIBITE GRATIS AQUÍ La revolución del bienestar. Federal por origen. Sin límites por destino.