A qué hora juega Blooming vs. River por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario, que viene de cuatro victorias al hilo desde la llegada de Eduardo Coudet como técnico, volverá a jugar el torneo internacional donde se consagró campeón en 2014. Para este encuentro el Chacho podría realizar algunas modificaciones en el 11 titular. Por + Seguir en







River jugará en Santa Cruz de la Sierra frentre a Blooming desde las 21.30 X (@RiverPlate)

River hará su debut en la Copa Sudamericana este miércoles frente a Blooming en condición de visitante, correspondiente a la primera fecha del Grupo H, lo que marcará el regreso del conjunto de Núñez a la competencia internacional donde se consagró campeón en 2014.

El Millonario jugará en Bolivia con una gran confianza, ya que viene de cuatro victorias al hilo desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico, después de la salida de Marcelo Gallardo. Esto le permitió acomodarse en el Torneo Apertura, donde ocupa la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, solo tres menos que el líder, Independiente Rivadavia de Mendoza.

En cuanto al equipo, Chacho podría realizar algunas modificaciones para dosificar las cargas en la seguidilla de partidos que tiene en agenda entre abril y mayo. En ese caso, Maximiliano Salas y Marcos Acuña serán bajas obligadas, aunque la buena noticia es que contará con el regreso de Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo, quienes ya están mejor de sus lesiones. Por otro lado, Germán Pezzella volvió a ser convocado y Tobías Ramírez recibió su primera citación.

Si bien el entrenador definirá el 11 inicial a último momento, las principales dudas están en la delantera: si Ian Subiabre no va desde el arranque, sus reemplazantes podrían ser Kendry Páez o Juanfer Quintero, y Tomás Galván podría pasar al costado izquierdo del mediocampo.

Por su parte, el conjunto boliviano viene de golear 5 a 0 a Guaribá en la primera fecha de la Liga de Bolivia, por lo que llegan entonados para empezar con el pie derecho en la Sudamericana.