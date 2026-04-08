River debuta en la Sudamericana: el antecedente que quiere replicar Coudet, una década más tarde El equipo de Núñez vuelve a disputar la Copa Sudamericana tras 11 años de ausencia, en un primer encuentro contra Blooming en Bolivia. Por + Seguir en







River Plate se prepara para jugar en Bolivia. Prensa River

River debuta en la Copa Sudamericana tras 11 años de ausencia, enfrentando a Blooming en Bolivia. Coudet busca repetir el éxito de Gallardo, quien en 2014 ganó este trofeo en su primer semestre como técnico del club. El "Chacho" igualó a "Mostaza" Merlo al conseguir cuatro victorias consecutivas en sus primeros cuatro partidos oficiales. De ganar en Bolivia, alcanzará el récord de Watson Hutton, el único DT en la historia de River en ganar sus primeros cinco encuentros. Este miércoles, River Plate inicia su camino en la Copa Sudamericana 2026 enfrentando a Blooming en Bolivia, marcando el regreso del "Millonario" a una competencia que no disputaba desde hace 11 años. Para Eduardo "Chacho" Coudet, este debut internacional no es un partido más: es la oportunidad de seguir los pasos de la gesta que cambió la historia moderna del club.

El espejo en el que se mira el actual entrenador es, inevitablemente, el de Marcelo Gallardo. En 2014, el "Muñeco" asumió la dirección técnica tras la salida de Ramón Díaz y, en su primer semestre al cargo, rompió una sequía internacional de 17 años al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana de manera invicta. Aquella consagración, que incluyó la histórica eliminación a Boca en semifinales y la final ante Atlético Nacional, fue la piedra fundacional de un ciclo legendario.

Una década después, Coudet busca emular ese impacto inmediato: llegar, convencer y levantar un trofeo continental en su primer año de gestión. La mística parece estar de su lado. Para el "Chacho", ganar la Sudamericana no solo sería un título más, sino la validación definitiva para su nombre en el cargo.

Coudet tuvo un gran inicio en River: el récord histórico que busca alcanzar river coudet La felicidad del Chacho Coudet tras su estreno triunfal en River. El presente del equipo invita a la ilusión máxima de los hinchas. Tras la contundente victoria por 3-0 ante Belgrano en el Monumental, Eduardo Coudet alcanzó una marca que el club no registraba desde hace 37 años. Con cuatro triunfos consecutivos en sus primeras cuatro presentaciones (ante Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y el "Pirata"), el "Chacho" igualó el inicio histórico que logró Reinaldo "Mostaza" Merlo en 1989.

Sin embargo, el desafío que tiene por delante en la Copa Sudamericana es todavía mayor. Si el Millonario logra imponerse ante Blooming en Bolivia, Coudet alcanzará el récord absoluto que tuvo únicamente Alexander Watson Hutton, quien en 1903 logró ganar sus primeros cinco partidos oficiales como DT de River. De conseguirlo, el “Chacho” grabaría su nombre en la historia del club, firmando el mejor arranque de un director técnico en los 125 años de vida de la institución.