Flavio Briatore reveló el gesto de Franco Colapinto con el equipo, tras la polémica maniobra en EEUU y lo elogió: "Ha mejorado mucho"

El asesor italiano de la escudería Alpine habló por primera vez de la polémica maniobra del argentino, en medio de la expectativa sobre la renovación del piloto bonaerense para 2026 en Fórmula 1.

Por
Stuart Barlow

Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

El jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, se refirió por primera vez a la polémica maniobra del piloto argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, tras pasar a su compañero de equipo, Pierre Gasly sin acatar la orden de mantener la posición y contó el gesto del bonaerense: "Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, reveló.

Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.
Según el magazine alemán Auto Motor Sport, el asesor italiano reconoció que el oriundo de Pilar está muy bien posicionado para continuar con la escudería francesa en la temporada que viene: “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”.

colapinto mexico
Colapinto terminó último en el Gran Premio de México.

En medio de la expectativa por el futuro de Colapinto, Briatore dio una gran señal aunque la decisión se comunicaría en pleno Gran Premio de Brasil, en 10 días. El magazine alemán afirmó a través de su sitio que Colapinto “seguirá compitiendo para Alpine en 2026”, indicó un artículo que lleva la firma del periodista Michael Schmidt.

El piloto argentino viene mejorando su rendimiento durante este año. A pesar de no haber sumado puntos en la máxima categoría en este 2026, el magro rendimiento de Alpine lo llevó a demostrar en la pista su valía al superar a su compañero Gasly en reiteradas ocasiones.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto y dónde

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se mudará al sur del continente americano por lo que la 21° fecha será en el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre y se podrá ver en Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 11:30
  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14
