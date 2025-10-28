28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Hay Colapinto para rato? Un medio europeo le puso fecha al anuncio sobre la renovación en Alpine

En lo que va del año, el argentino igualó, e incluso superó, en rendimiento a su compañero Pierre Gasly tanto en clasificación como en carrera, lo que puede haber sido clave para convencer a los responsables del equipo francés.

Por
Motorsports aseguró que el anuncio de la continuidad de Colapinto será días previos al GP de Brasil

Motorsports aseguró que el anuncio de la continuidad de Colapinto será días previos al GP de Brasil

Franco Colapinto llegó a Alpine en este 2025 con grandes expectativas, pero el auto no estuvo la altura de su rendimiento en Williams. Sus primeras carreras pusieron al piloto argentino en la mira, pero, ahora, un medio europeo especializado le puso fecha al anuncio sobre la renovación luego de sus últimos rendimientos.

Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.
Te puede interesar:

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

El pilarense generó gran tensión después de desobedecer una orden del equipo francés cuando le pidieron mantener las posiciones con Pierre Gasly durante el Gran Premio de Austin. Después de ello, Alpine lanzó un comunicado remarcando la “decepción” de accionar del argentino, pero otros, por lo bajo, aseguraron que fue “una prueba de fuego” por parte de Flavio Briatore.

Finalmente, en México la actuación de los dos pilotos no fue la mejor, pero eso no condicionó la decisión que ya estaría determinada: según Motorsports, Colapinto podría seguir en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula. Este medio especializado aseguró que el anuncio oficial de la continuidad del argentino como titular en 2026 se espera entre los próximos 10 días, es decir, hasta el jueves 6 de noviembre, previo al Gran Premio de San Pablo, Brasil.

El respaldo a Colapinto quedó expuesto en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez en CDMX, donde los representantes del principal patrocinador del piloto estuvieron presentes.

Desde su llegada a Francia, el piloto de 22 años corrió desde atrás, pero supo imponerse frente adversidades. Primero se impuso frente a Jack Doohan y Paul Aron, y ya en la monoplaza igualó e incluso superó en rendimiento a su compañero, tanto en clasificación como en carrera, lo que terminó de convencer a los responsables del equipo.

colapinto mexico

El jefe de Alpine reconoció las falencias de Alpine y destacó el trabajo de Franco Colapinto

Alpine tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de México, luego que los autos de Pierre Gasly y Franco Colapinto no remonten: el francés terminó 15° y el argentino fue 16°, siendo últimos tras los abandonos de cuatro pilotos.

En medio del análisis del resultado final, el jefe de equipo de Alpine, Steve Nielsen, destacó lo hecho por los pilotos: “Sabíamos que sería una tarde difícil y así fue hoy. Hay que reconocer el mérito de Pierre y Franco por darlo todo en una situación complicada, donde el coche era difícil de pilotar y con poco que luchar en pista”.

“En cuanto a la estrategia, nos adaptamos a mitad de carrera y nos arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo óptimo, tras ver que otros coches hacían trabajar el neumático durante más tiempo del previsto”, indicó y agregó: “En ese momento, sabíamos que Franco con los duros aguantaría más tiempo y que ambos coches acabarían convergiendo hacia el final de la carrera. Con los primeros clasificados pasando con banderas azules, gestionamos ambos coches con igual cuidado para no interferir con los que nos adelantaban, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios”.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto y dónde

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se mudará al sur del continente americano por lo que la 21° fecha será en el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre y se podrá ver en Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 11:30
  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.
play

La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

Colapinto largará en el puesto 20 de la parrilla.

Colapinto decepcionó en la clasificación y largará último en el Gran Premio de México

Franco Colapinto se juega en cada carrera la renovación en 2026.

"Uno de mis mejores viernes": Colapinto terminó 9º y 18º en las primeras prácticas del Gran Premio de México

Con estilo dentro y fuera del circuito, Franco Colapinto sorprendió al contar cuál es el aroma que lo representa en cada carrera.

Este es el perfume favorito de Franco Colapinto: cuánto sale

Nicolás Varrone en la Fórmula 2.

El argentino Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en 2026: fue oficializado en Van Amersfoort Racing

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno ya analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 12 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 16 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 21 minutos
Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Hace 44 minutos
¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Hace 47 minutos