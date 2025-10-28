¿Hay Colapinto para rato? Un medio europeo le puso fecha al anuncio sobre la renovación en Alpine

En lo que va del año, el argentino igualó, e incluso superó, en rendimiento a su compañero Pierre Gasly tanto en clasificación como en carrera, lo que puede haber sido clave para convencer a los responsables del equipo francés.

Franco Colapinto llegó a Alpine en este 2025 con grandes expectativas, pero el auto no estuvo la altura de su rendimiento en Williams. Sus primeras carreras pusieron al piloto argentino en la mira, pero, ahora, un medio europeo especializado le puso fecha al anuncio sobre la renovación luego de sus últimos rendimientos.

El pilarense generó gran tensión después de desobedecer una orden del equipo francés cuando le pidieron mantener las posiciones con Pierre Gasly durante el Gran Premio de Austin. Después de ello, Alpine lanzó un comunicado remarcando la “decepción” de accionar del argentino , pero otros, por lo bajo, aseguraron que fue “una prueba de fuego” por parte de Flavio Briatore.

Finalmente, en México la actuación de los dos pilotos no fue la mejor, pero eso no condicionó la decisión que ya estaría determinada: según Motorsports, Colapinto podría seguir en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula. Este medio especializado aseguró que el anuncio oficial de la continuidad del argentino como titular en 2026 se espera entre los próximos 10 días, es decir, hasta el jueves 6 de noviembre, previo al Gran Premio de San Pablo, Brasil.

El respaldo a Colapinto quedó expuesto en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez en CDMX, donde los representantes del principal patrocinador del piloto estuvieron presentes.

Desde su llegada a Francia, el piloto de 22 años corrió desde atrás, pero supo imponerse frente adversidades. Primero se impuso frente a Jack Doohan y Paul Aron, y ya en la monoplaza igualó e incluso superó en rendimiento a su compañero, tanto en clasificación como en carrera, lo que terminó de convencer a los responsables del equipo.

colapinto mexico

El jefe de Alpine reconoció las falencias de Alpine y destacó el trabajo de Franco Colapinto

Alpine tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de México, luego que los autos de Pierre Gasly y Franco Colapinto no remonten: el francés terminó 15° y el argentino fue 16°, siendo últimos tras los abandonos de cuatro pilotos.

En medio del análisis del resultado final, el jefe de equipo de Alpine, Steve Nielsen, destacó lo hecho por los pilotos: “Sabíamos que sería una tarde difícil y así fue hoy. Hay que reconocer el mérito de Pierre y Franco por darlo todo en una situación complicada, donde el coche era difícil de pilotar y con poco que luchar en pista”.

“En cuanto a la estrategia, nos adaptamos a mitad de carrera y nos arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo óptimo, tras ver que otros coches hacían trabajar el neumático durante más tiempo del previsto”, indicó y agregó: “En ese momento, sabíamos que Franco con los duros aguantaría más tiempo y que ambos coches acabarían convergiendo hacia el final de la carrera. Con los primeros clasificados pasando con banderas azules, gestionamos ambos coches con igual cuidado para no interferir con los que nos adelantaban, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios”.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto y dónde

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se mudará al sur del continente americano por lo que la 21° fecha será en el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre y se podrá ver en Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11:30

Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre