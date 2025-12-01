Habrá otro clásico platense en el torneo Clausura 2025: Gimnasia y Estudiantes jugarán en semifinales El Lobo eliminó a Barracas Central en los cuartos de final del campeonato, por lo que enfrentará al Pincha, que derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero. El cruce se llevará a cabo el fin de semana en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Por + Seguir en







Gimnasia y Estudiantes buscarán la final del Clausura. X (@EdelpOficial)

Gimnasia y Estudiantes disputarán un nuevo clásico de La Plata, en el marco de las semifinales del torneo Clausura 2025. El Lobo derrotó 2-0 a Barracas Central este lunes por los cuartos de final, mientras que el Pincha venció 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo.

El equipo de Fernando Zaniratto accedió a las semifinales del Clausura luego de que superara 2-1 a Unión en Santa Fe y ahora le ganó a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Se trata del único equipo de la zona B del campeonato debido a las derrotas del resto de los equipos.

Estudiantes, por su parte, derrotó 1-0 a Rosario Central en un partido caliente y a Central Córdoba en Santiago del Estero con un tanto de Tiago Palacios. En ese encuentro, el equipo de Eduardo Domínguez sacó pecho en la adversidad y derrotó con justicia al Ferroviario en su cancha con 35 grados en la capital santiagueña.

Estudiantes vs. Gimnasia Gimnasia y Estudiantes jugarán un nuevo clásico de La Plata. El clásico platense se llevará adelante en el estadio Juan Carmelo Zerillo el próximo fin de semana, aunque se espera a que la organización del torneo confirme el día y el horario del partido. Previamente se cruzaron en la fecha 13 del certamen, donde el Pincha se impuso 2-0 en el Estadio UNO con goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

El duelo llega con un historial que favorece a Estudiantes, que domina la estadística general con 69 victorias sobre 51 del “Lobo”, además de 71 empates en un total de 191 enfrentamientos oficiales. En campeonatos de Primera División, se midieron en 177 ocasiones, con 66 triunfos para Estudiantes, 48 para Gimnasia y 63 igualdades.