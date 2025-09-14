14 de septiembre de 2025 Inicio
Tras la victoria de Los Pumas ante Australia, Marcos Kremer reveló una de las claves del buen momento del equipo

El entrerriano de 1,95 y 115 kilos destacó el cariño del público, tanto de local como de visitante: "Nos ayuda y nos da ganas de hacer cosas importantes porque tenemos a mucha gente atrás que nos está siguiendo y nos está apoyando".

Marcos Kremer

Marcos Kremer, siempre uno de los destacados en los partidos de Los Pumas.

Getty Images

Luego del triunfo de Los Pumas ante Australia por 28 a 26 en el Aussie Stadium de Sidney por la cuarta fecha del Rugby Championship, el concordiense Marcos Kremer, una de las figuras del equipo, contó una de las claves de este buen momento del plantel. "Tratamos de hacer todo el tiempo acciones para inspirar, ya sea a un compañero o al que nos apoya por la tele, creo que es la única forma de hacer las cosas bien", subrayó.

Los jugadores argentinos lograron un gran éxito.
Triunfazo de Los Pumas en Australia: fue 28-26 a los Wallabies por el Rugby Championship

Desde tierras australianas, con el horario a contramano de la Argentina, el enorme entrerriano de 1,95 y 115 kilos habló este domingo con Néstor Dib en Argentina en Vivo, por C5N, y buscó disipar la polémica por los arbitrajes de la semana pasada.

"Los jugadores tratamos de no enfocarnos en eso y sí en lo que depende de nosotros, en las cosas que tenemos que hacer mejor para no llegar a ese tipo de decisión tan, tan fina de un árbitro. Ponemos la cabeza en mejorar, seguir mejorando nuestro juego, que creo que hace mucho estamos ese camino y creemos que es el correcto", sintetizó.

En esa línea, destacó el gran momento del equipo. "Tenemos grandes jugadores en todo el plantel y eso está bueno. Obviamente que para estar dentro de los primeros cinco o seis del mundo, uno tiene que hacer las cosas muy bien y y yo creo que estamos estamos cerca de poder afianzarnos en ese lugar", planteó Kremer.

"Pero el rugby también es un deporte que hay que demostrarlo en cada ocasión que te toca porque por ahí cuando te desconcentras o te dejás llevar un poquito por lo que uno cree después se pone cuesta arriba, entonces hay que mantener en los pies sobre la tierra seguir trabajando con humildad para tratar de de escalar y apuntar al mundial de Australia en 2027, para llegar de la mejor manera y tratar de hacer un gran papel en ese torneo", añadió.

El tercera línea, que juega en Clermont Auvergne del torneo francés, habló también sobre los dos choques venideros ante Sudáfrica, actual campeón del mundo. "Nos vamos a adaptar un poco porque es un juego diferente. Ellos son un poco más frontal, se hace muy fuerte en sus bases que es el scrum, el juego de los forwards, el juego directo", anticipó.

"Vamos a a tener que redoblar y ser un un poquito mejor que lo que fuimos este fin de semana. Todo el equipo tiene esperanza de que podemos llegar a ganar estos dos partidos que quedan y terminar ganando el Championship de una vez por todas que que es algo que que se sueña", reveló.

Consultado sobre las claves del buen momento del equipo, destacó que "nosotros siempre hablamos de de inspirar: tratamos de hacer todo el tiempo acciones para inspirar, ya sea a un compañero o al que nos apoya por la tele, creo que es la única forma de hacer las cosas bien".

Marcos Kremer Los Pumas rugby argentina
El gigante Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas.

El gigante Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas.

"Atravesar el camino, aunque sea más largo, aunque sea más duro, pero bueno, el trabajo, el camino, la perseverancia y todos esos esos pequeños actos creo que son son las claves. No hay una sola, es una seguidilla de cosas y también un proceso porque lleva tiempo, entonces creo que va por ahí. Creo que nosotros estamos en en camino a hacerlo", compartió.

También resaltó el apoyo del público, tanto de locales como de visitantes. "A mí me hace bien, me sirve mucho porque mi trabajo en la cancha es ese y yo intento hacerlo de la mejor manera y dar todo lo que tengo en cada partido o en cada acción. Entonces, después recibir el cariño de la gente y estar tan presente por ahí para los chicos, está buenísimo y me encanta, soy consciente de eso", expresó.

"En Córdoba hicimos un entrenamiento abierto con 10 mil, 15 mil personas, una locura, nunca había vivido eso en un entrenamiento. Después en Vélez fue una fiesta tremenda y acá en Australia te digo que casi la mitad de la gente eran argentinos y se escuchaba, se hacían sentir. A nosotros nos ayuda y nos da ganas de hacer y de dar cosas importantes y de dar ese pasito porque tenemos a mucha gente atrás que nos está siguiendo y nos está apoyando", concluyó.

