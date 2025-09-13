13 de septiembre de 2025 Inicio
Triunfazo de Los Pumas en Australia: fue 28-26 a los Wallabies por el Rugby Championship

El equipo argentino, que dirige Felipe Contepomi, dominó el encuentro contra el seleccionado oceánico y cuenta con chances de pelear el título.

Por
Los jugadores argentinos lograron un gran éxito.

Los Pumas

En un final apasionante, Los Pumas vencieron 28-26 frente a los Wallabies en el Aussie Stadium de Sídney, por la cuarta fecha del Rugby Championship. De esta manera, consiguieron su segunda victoria en el torneo y mantienen la ilusión de pelear por el título.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies.
Rugby Championship: Los Pumas perdieron contra Australia en la última jugada del partido

El equipo entrenado por Felipe Contepomi se impuso en un partidazo, ya que tuvo el control del juego como visitante. Sin embargo, en el tramo final, el conjunto local reaccionó y achicó la diferencia. Allí apareció la garra argentina para quedarse con el triunfo.

Los Pumas terminaron el primer tiempo con una ventaja de 19-7. Tras el descanso, continuó el dominio pero de a poco el elenco australiano se acercó en el marcador. Allí irrumpió la figura de Santiago Carreras, quien fue la figura y el goleador del encuentro con 23 puntos gracias a sus acertadas patadas a los tres palos.

Con este resultado, Argentina suma dos encuentros ganados (antes había vencido a los All Blacks en Vélez) y dos caídas. En la próxima fecha, el 27 de septiembre, visitará a Sudáfrica en Durban y cerrará su participación contra el mismo conjunto africano en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, el 4 de octubre.

El resumen de la victoria de Los Pumas en Australia

Embed - ¡LOS PUMAS SIGUEN HACIENDO HISTORIA! ENORME TRIUNFO EN AUSTRALIA | Wallabies 26-28 Pumas | Resumen
