Venus entra en Piscis y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?

- Se activa una energía más sensible en los vínculos.
- Aumenta la necesidad de conexión profunda y comprensión emocional.
- El romanticismo gana protagonismo en las relaciones.
- Puede haber tendencia a idealizar personas o situaciones.
El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional del signo de los peces. Se activa la empatía, el romanticismo, la conexión espiritual, pero también la idealización y los amores imposibles. Venus en Piscis ama sin límites y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?
En astrología, Venus representa la forma en que amamos y nos vinculamos. Habla de lo que nos atrae, de aquello que despierta deseo y fascinación. También describe cómo disfrutamos, cómo buscamos placer y belleza en la vida cotidiana, y cuál es nuestra relación con el dinero, el valor personal y la autoestima.
Cuando decimos que este planeta entra en el signo de los peces, nos referimos al tránsito del planeta por este signo de agua. Esa energía tiñe el amor de sensibilidad, empatía y romanticismo. Los vínculos se vuelven más compasivos y espirituales, pero también pueden aparecer la idealización y cierta confusión emocional. Es un período donde el corazón se abre y a veces, también se deja llevar por la fantasía.
Te volvés más sensible de lo habitual. Amores secretos, nostalgia o recuerdos que reaparecen. Cuidado con idealizar a alguien que no está disponible.
Tauro
Tu planeta regente está en modo romántico total. Se activan amistades que pueden volverse algo más. Soñás en grande en el amor.
Géminis
El amor toca tu zona profesional. Relaciones que influyen en tu imagen pública. Evitá mezclar fantasía con decisiones importantes.
Cáncer
Energía hermosa para vos. Conexiones espirituales, viajes románticos o vínculos a distancia. El corazón se expande.
Leo
Pasión profunda, intensidad emocional. Se despiertan miedos a la pérdida o celos. Momento para amar desde la vulnerabilidad.
Virgo
Venus te mira de frente. Relaciones protagonistas. Podés enamorarte fuerte… pero no ignores señales claras.
Libra
Tu regente cambia de clima: más sensibilidad en la rutina y el trabajo. Podrías conectar emocionalmente con alguien del entorno diario.
Escorpio
Romance, creatividad y magnetismo. Vibra ideal para enamorarte o reconectar con el placer. Cuidado con triángulos confusos.
Sagitario
El amor toca temas familiares. Nostalgia, ex que reaparecen o necesidad de contención emocional.
Capricornio
Palabras dulces, declaraciones, mensajes inesperados. Mucha conexión emocional en conversaciones.
Acuario
Revisión de valores en el amor. ¿Estás dando más de lo que recibís? Momento de equilibrar.
Piscis
Sos protagonista. Magnetismo alto, romanticismo pleno. Pero atención: no todo lo que brilla es alma gemela.