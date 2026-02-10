Venus entra en Piscis y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?

+ Seguir en

Este tránsito potencia el romanticismo y la conexión emocional profunda, pero también puede traer idealización y confusión en los vínculos.

El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional de Piscis

El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional del signo de los peces . Se activa la empatía, el romanticismo, la conexión espiritual, pero también la idealización y los amores imposibles. Venus en Piscis ama sin límites y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?

Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero

En astrología, Venus representa la forma en que amamos y nos vinculamos. Habla de lo que nos atrae, de aquello que despierta deseo y fascinación. También describe cómo disfrutamos, cómo buscamos placer y belleza en la vida cotidiana, y cuál es nuestra relación con el dinero, el valor personal y la autoestima.

Cuando decimos que este planeta entra en el signo de los peces, nos referimos al tránsito del planeta por este signo de agua. Esa energía tiñe el amor de sensibilidad, empatía y romanticismo . Los vínculos se vuelven más compasivos y espirituales, pero también pueden aparecer la idealización y cierta confusión emocional. Es un período donde el corazón se abre y a veces, también se deja llevar por la fantasía.

Te volvés más sensible de lo habitual. Amores secretos, nostalgia o recuerdos que reaparecen. Cuidado con idealizar a alguien que no está disponible.

Tauro

Tu planeta regente está en modo romántico total. Se activan amistades que pueden volverse algo más. Soñás en grande en el amor.

Géminis

El amor toca tu zona profesional. Relaciones que influyen en tu imagen pública. Evitá mezclar fantasía con decisiones importantes.

Cáncer

Energía hermosa para vos. Conexiones espirituales, viajes románticos o vínculos a distancia. El corazón se expande.

Leo

Pasión profunda, intensidad emocional. Se despiertan miedos a la pérdida o celos. Momento para amar desde la vulnerabilidad.

Virgo

Venus te mira de frente. Relaciones protagonistas. Podés enamorarte fuerte… pero no ignores señales claras.

Libra

Tu regente cambia de clima: más sensibilidad en la rutina y el trabajo. Podrías conectar emocionalmente con alguien del entorno diario.

Escorpio

Romance, creatividad y magnetismo. Vibra ideal para enamorarte o reconectar con el placer. Cuidado con triángulos confusos.

Sagitario

El amor toca temas familiares. Nostalgia, ex que reaparecen o necesidad de contención emocional.

Capricornio

Palabras dulces, declaraciones, mensajes inesperados. Mucha conexión emocional en conversaciones.

Acuario

Revisión de valores en el amor. ¿Estás dando más de lo que recibís? Momento de equilibrar.

Piscis

Sos protagonista. Magnetismo alto, romanticismo pleno. Pero atención: no todo lo que brilla es alma gemela.