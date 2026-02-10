10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Venus entra en Piscis y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?

Este tránsito potencia el romanticismo y la conexión emocional profunda, pero también puede traer idealización y confusión en los vínculos.

Por
El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional de Piscis

El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional de Piscis

  • Se activa una energía más sensible en los vínculos.
  • Aumenta la necesidad de conexión profunda y comprensión emocional.
  • El romanticismo gana protagonismo en las relaciones.
  • Puede haber tendencia a idealizar personas o situaciones.

El planeta del amor deja la intensidad mental y entra en el océano emocional del signo de los peces. Se activa la empatía, el romanticismo, la conexión espiritual, pero también la idealización y los amores imposibles. Venus en Piscis ama sin límites y el corazón se vuelve agua: ¿cómo impacta en todos los signos?

Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero

En astrología, Venus representa la forma en que amamos y nos vinculamos. Habla de lo que nos atrae, de aquello que despierta deseo y fascinación. También describe cómo disfrutamos, cómo buscamos placer y belleza en la vida cotidiana, y cuál es nuestra relación con el dinero, el valor personal y la autoestima.

Cuando decimos que este planeta entra en el signo de los peces, nos referimos al tránsito del planeta por este signo de agua. Esa energía tiñe el amor de sensibilidad, empatía y romanticismo. Los vínculos se vuelven más compasivos y espirituales, pero también pueden aparecer la idealización y cierta confusión emocional. Es un período donde el corazón se abre y a veces, también se deja llevar por la fantasía.

Mujer con flor

Cómo impacta Venus en Piscis en todos los signos

Aries

Te volvés más sensible de lo habitual. Amores secretos, nostalgia o recuerdos que reaparecen. Cuidado con idealizar a alguien que no está disponible.

Tauro

Tu planeta regente está en modo romántico total. Se activan amistades que pueden volverse algo más. Soñás en grande en el amor.

Géminis

El amor toca tu zona profesional. Relaciones que influyen en tu imagen pública. Evitá mezclar fantasía con decisiones importantes.

Cáncer

Energía hermosa para vos. Conexiones espirituales, viajes románticos o vínculos a distancia. El corazón se expande.

Leo

Pasión profunda, intensidad emocional. Se despiertan miedos a la pérdida o celos. Momento para amar desde la vulnerabilidad.

Virgo

Venus te mira de frente. Relaciones protagonistas. Podés enamorarte fuerte… pero no ignores señales claras.

Libra

Tu regente cambia de clima: más sensibilidad en la rutina y el trabajo. Podrías conectar emocionalmente con alguien del entorno diario.

Escorpio

Romance, creatividad y magnetismo. Vibra ideal para enamorarte o reconectar con el placer. Cuidado con triángulos confusos.

Sagitario

El amor toca temas familiares. Nostalgia, ex que reaparecen o necesidad de contención emocional.

Capricornio

Palabras dulces, declaraciones, mensajes inesperados. Mucha conexión emocional en conversaciones.

Acuario

Revisión de valores en el amor. ¿Estás dando más de lo que recibís? Momento de equilibrar.

Piscis

Sos protagonista. Magnetismo alto, romanticismo pleno. Pero atención: no todo lo que brilla es alma gemela.

Noticias relacionadas

Saturno en Aries: ¿estás dispuesto a hacer lo que hace falta para construir la vida que deseas?

Saturno entró en Aries y nada volverá a ser igual: cómo impacta en cada signo

La jornada estará marcada por una fuerte sensibilidad emocional

Horóscopo de hoy, 9 de febrero de 2026, por El Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

¿Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna llena en Virgo?

Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna llena en Virgo

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero

Eclipse de luna llena: ¿Cómo impacta en todos los signos?.

Eclipse de Luna llena en marzo: cómo impacta en todos los signos

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 35 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 43 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 58 minutos
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora
Este martes se conformarán las comisiones para tratar el proyecto. 

El Gobierno retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y enviará otro que la reduce a los 14 años

Hace 1 hora