24 de marzo de 2026 Inicio
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Tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

El cambio de estación ocurre cuando el día y la noche tienen la misma duración, simbolizando equilibrio. En astrología, representa el inicio de un nuevo ciclo, donde la energía se renueva y todo parece posible.

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Hay tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

Hay tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

  • El equinoccio marca el inicio de un nuevo ciclo astrológico.
  • Se produce con el ingreso del Sol en Aries, el primer signo del zodíaco.
  • Algunos signos sienten el impulso de empezar de nuevo con más intensidad.
  • La energía del Sol en Aries activa nuevas oportunidades para cada uno.

Tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre: el salto de estación marca uno de los momentos más poderosos del año en términos energéticos y el inicio de un nuevo ciclo astral, que simboliza renacimiento, impulso y comienzos desde cero.

Horóscopo de hoy, martes 24 de marzo.
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En este contexto, hay perfiles zodiacales que sienten con más intensidad esta vibra de reinicio. Para ellos, el equinoccio no es solo un cambio de estación, sino una oportunidad concreta para dejar atrás el pasado y animarse a empezar de nuevo.

Al mismo tiempo, con el ingreso del Sol en Aries, comienza un nuevo año astrológico que trae cambios para todos los signos. En este sentido, todos sentirán con más fuerza este impulso de empezar de nuevo, cerrar etapas y animarse a un giro total en sus vidas.

Carta natal

Cuáles son los tres signos que arrancan de cero con el equinoccio

Aries: el renacer total

El primer signo de la rueda astral es el gran protagonista del equinoccio. Con el Sol ingresando en su signo, comienza su temporada y, con ella, un nuevo año astrológico. Este signo experimenta una renovación profunda de energía, motivación y claridad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos y avanzar sin mirar atrás.

Cáncer: volver a empezar desde lo emocional

Para el signo del cangrejo, el equinoccio activa un cambio interno significativo. Este signo de agua siente la necesidad de dejar atrás cargas emocionales y abrirse a nuevas formas de vincularse. Es un período de sanación y reconstrucción personal. Cáncer puede tomar distancia de situaciones del pasado que ya no suman y comenzar a construir una nueva base emocional más sólida.

Capricornio: redefinir el rumbo

El signo de la cabra también atraviesa un punto de inflexión. El cambio de estación lo invita a replantear objetivos, estructuras y decisiones que venía sosteniendo. Este signo puede sentir que es momento de soltar viejas exigencias o caminos que ya no tienen sentido. Aunque no siempre es fácil, este “volver a empezar” le abre la puerta a nuevas oportunidades.

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