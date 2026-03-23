El Sol entra en Aries: cómo impacta en todos los signos del zodiaco a partir del 21 de marzo de 2026

- El 23 de marzo de 2026, el Sol entra en Aries, marcando el inicio de la rueda zodiacal.
- Este tránsito trae energía de impulso, renovación, coraje y acción directa.
- Es un período ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones y liderar la propia vida.
- La energía ariana impulsa a actuar con rapidez, autenticidad y confianza personal.
El Sol entra en Aries: a partir del 21 de marzo de 2026, el rey solar entra en el perfil astral del carnero, marcando el inicio del ciclo astrológico y encendiendo una energía de impulso, renovación y coraje. ¿Cómo impacta en todos los signos del zodiaco?