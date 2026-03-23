El Sol entra en Aries: cómo impacta en todos los signos del zodiaco a partir del 21 de marzo de 2026 Descubrí cómo el transito solar impactará a todos los perfiles astrales, qué oportunidades trae para cada uno y cómo aprovechar su energía de impulso, liderazgo y renovación personal. Por + Seguir en







Sol en Aries: ¿Cómo impacta en todos los signos del zodiaco?

El 23 de marzo de 2026, el Sol entra en Aries, marcando el inicio de la rueda zodiacal.

Este tránsito trae energía de impulso, renovación, coraje y acción directa.

Es un período ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones y liderar la propia vida.

La energía ariana impulsa a actuar con rapidez, autenticidad y confianza personal. El Sol entra en Aries: a partir del 21 de marzo de 2026, el rey solar entra en el perfil astral del carnero, marcando el inicio del ciclo astrológico y encendiendo una energía de impulso, renovación y coraje. ¿Cómo impacta en todos los signos del zodiaco?

Este tránsito favorece la acción directa, el liderazgo y la afirmación personal, invitando a cada persona a tomar decisiones importantes y a avanzar en sus proyectos y relaciones.

En general, el Sol ariano representa un llamado a liderar, actuar con valentía y afirmar el propio deseo, marcando un período de comienzos, oportunidades y crecimiento para todas las energías zodiacales.