Horóscopo de hoy, viernes 8 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 8 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna en Capricornio sacude al zodíaco: los 3 signos que sentirán un giro fuerte hoy

(21 de marzo al 20 de abril)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

(21 de abril al 21 de mayo)

Gran jornada en compañía de su pareja. No se cree nuevas ataduras económicas. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Su piel necesita mayores cuidados.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. Los astros le favorecen en los negocios. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Duerma más para recuperar la energía gastada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Los problemas económicos disminuyen. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. Estará nervioso y será injusto con alguien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día feliz con su pareja. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta.