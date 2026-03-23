23 de marzo de 2026 Inicio
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Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones

Es un tránsito que puede sentirse exigente, pero que trae una gran oportunidad: convertirte en una versión más sólida, consciente y auténtica de vos mismo.

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Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones.

Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones.

  • La conjunción entre Saturno y el Sol activa una energía de orden, responsabilidad y madurez
  • Invita a definir identidad, rumbo personal y tomar decisiones conscientes
  • Necesidad de poner límites claros en vínculos y proyectos
  • Aporta claridad, pero también mayor exigencia mental y emocional

Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones y poner límites. El cielo trae uno de los contactos más intensos y poderosos entre el planeta del orden y el astro que representa la identidad, la energía vital y la voluntad.

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Este encuentro marca un punto de inflexión: es momento de madurar, tomar decisiones firmes y asumir compromisos que pueden definir el rumbo de los próximos meses.

Cuando Saturno —planeta de la estructura, el tiempo y las pruebas— se une al Sol, el “rey” del sistema solar, se activa una vibra que invita a ordenar la vida, asumir responsabilidades y definir con mayor claridad quién sos y hacia dónde vas. Este encuentro también impulsa a poner límites más firmes y a sostener decisiones desde un lugar de madurez y compromiso.

Sol y Saturno

Cómo Saturno y el Sol obligan a todos los signos a tomar decisiones

Aries

  • Momento clave personal. Se redefine tu identidad y tu camino. Saturno te pide madurez: menos impulso, más estrategia.

Tauro

  • Cierre de ciclo interno. Necesidad de ordenar emociones y soltar cargas del pasado.

Géminis

  • Cambios en amistades y proyectos. Elegís con quién avanzar y con quién no.

Cáncer

  • Definiciones profesionales. Puede haber más responsabilidad o presión en el trabajo.

Leo

  • Replanteos sobre creencias y rumbo de vida. Es hora de tomar decisiones con visión a futuro.

Virgo

  • Transformaciones profundas. Temas económicos o emocionales que requieren compromiso.

Libra

  • Pruebas en relaciones. Se redefinen vínculos clave: compromiso o distancia.

Escorpio

  • Orden en la rutina. Cambios en hábitos, trabajo o salud.

Sagitario

  • Madurez en el amor. Se termina lo superficial: buscás compromiso real.

Capricornio

  • Foco en el hogar y la familia. Responsabilidades que no pueden postergarse.

Acuario

  • Comunicación más seria. Decís lo que pensás, pero con mayor peso y consecuencias.

Piscis

  • Revisión económica. Ordenar ingresos, gastos y valor personal.

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