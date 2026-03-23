Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones Es un tránsito que puede sentirse exigente, pero que trae una gran oportunidad: convertirte en una versión más sólida, consciente y auténtica de vos mismo. Por + Seguir en







Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones.

La conjunción entre Saturno y el Sol activa una energía de orden, responsabilidad y madurez

Invita a definir identidad, rumbo personal y tomar decisiones conscientes

Necesidad de poner límites claros en vínculos y proyectos

Aporta claridad, pero también mayor exigencia mental y emocional Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones y poner límites. El cielo trae uno de los contactos más intensos y poderosos entre el planeta del orden y el astro que representa la identidad, la energía vital y la voluntad.

Este encuentro marca un punto de inflexión: es momento de madurar, tomar decisiones firmes y asumir compromisos que pueden definir el rumbo de los próximos meses.

Cuando Saturno —planeta de la estructura, el tiempo y las pruebas— se une al Sol, el “rey” del sistema solar, se activa una vibra que invita a ordenar la vida, asumir responsabilidades y definir con mayor claridad quién sos y hacia dónde vas. Este encuentro también impulsa a poner límites más firmes y a sostener decisiones desde un lugar de madurez y compromiso.

Sol y Saturno Cómo Saturno y el Sol obligan a todos los signos a tomar decisiones Aries

Momento clave personal. Se redefine tu identidad y tu camino. Saturno te pide madurez: menos impulso, más estrategia. Tauro