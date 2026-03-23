- La conjunción entre Saturno y el Sol activa una energía de orden, responsabilidad y madurez
- Invita a definir identidad, rumbo personal y tomar decisiones conscientes
- Necesidad de poner límites claros en vínculos y proyectos
- Aporta claridad, pero también mayor exigencia mental y emocional
Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones y poner límites. El cielo trae uno de los contactos más intensos y poderosos entre el planeta del orden y el astro que representa la identidad, la energía vital y la voluntad.