Quini 6: los resultados del sorteo 3.412 del domingo 27 de septiembre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 27 de septiembre de 2026.

El sorteo 3.412 del Quini 6 de este domingo 27 de septiembre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Números ganadores: 3 - 4 - 19 - 21 - 31 - 36

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 27 de septiembre de 2026

Números ganadores: 3 - 8 - 11 - 14 - 21

6 aciertos: vacante. Premio: $4.067.806.554

5 aciertos: 138 ganadores. Premio: $392.075

4 aciertos: 5.180 ganadores Premio: $4.000

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 27 de septiembre de 2026

Números ganadores: 8 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $1.092.523.032

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 27 de septiembre de 2026

Números ganadores: 1 - 7 - 11 - 31 - 32 - 45

5 aciertos: 52 ganadores. Premio: $9.329.947

Pozo extra: resultado del domingo 27 de septiembre de 2026

Números ganadores: 3 - 4 - 8 - 11 - 12 - 14 - 19 - 21 - 25 - 29 - 31 - 34 - 36 - 42 - 43

6 aciertos: 909 ganadores. Premio: $220.022

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.413 del Quini 6 se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 21:15. Pozo estimado: $7.800.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.